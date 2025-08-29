Hà Tĩnh: Khởi tố người đàn ông xô đẩy bạn nhậu xuống sân dẫn đến chấn thương sọ não

Ngày 29/8, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Tĩnh, Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 4 vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1967, trú tại thôn Phú Yên, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Văn Hải. Ảnh: VKSHT.



Trước đó, Nguyễn Văn Hải cùng với các ông Phan Văn Th. (SN 1974), Phan Văn Thường (SN 1973) và Nguyễn Văn Truyền (SN 1991, cùng trú tại xã Hương Khê, Hà Tĩnh) rủ nhau uống rượu tại nhà Nguyễn Văn Hải.

...

Quá trình uống rượu, Hải và ông Th. xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau nên ông Th. ra về. Khi ông Th. đi ra đến sân, thì Hải chạy theo giữ lại. Thấy ông Th. kiên quyết đi về nên Hải dùng tay đẩy làm nạn nhân ngã đập đầu xuống nền sân bê tông.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Giám định thương tích, ông Th. bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tích là 64%.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc



Nguồn tin: nguoiduatin.vn

