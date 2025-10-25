Khởi tố, bắt giữ chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về việc giao Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương truy xét, xử lý nghiêm chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt các tỉnh phía Bắc gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan…

Lê Anh Điệp - chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” bị khởi tố, bắt tạm giam.



Đáng chú ý, đối tượng còn xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa; gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc; đã tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Khẩn trương vào cuộc xác minh, Công an TP Hồ Chí Minh xác định đối tượng Lê Anh Điệp (SN 1995; thường trú: tổ dân phố Đọ Xá, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) là người tạo lập, quản lý tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”.

Lê Anh Điệp tại cơ quan điều tra.

Xuất phát từ động cơ là nhằm “câu” lượt thích (like), “câu” lượt xem (view), lượt tương tác trên mạng xã hội Tiktok và để trở nên nổi tiếng, Lê Anh Điệp đã đăng tải các video clip được kết luận giám định xác định là có nội dung “... phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc...” theo điểm c khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018; “Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác” theo điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi mỗi người dân hãy là người dùng mạng xã hội có trách nhiệm - đăng tải đúng, chia sẻ chuẩn, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

