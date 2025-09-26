Ông Trump ký sắc lệnh bán TikTok Mỹ, định giá 14 tỉ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump trình bày sắc lệnh hành pháp về mảng hoạt động của TikTok tại Mỹ ngày 25-9 - Ảnh: AFP

Phó tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố mảng hoạt động của TikTok tại Mỹ được định giá khoảng 14 tỉ USD. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ đưa ra mức định giá đối với ứng dụng video ngắn này, theo Hãng tin Reuters.

“Phía Trung Quốc có một số phản đối, nhưng điều cơ bản mà chúng tôi muốn đạt được là giữ cho TikTok tiếp tục hoạt động, đồng thời đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người Mỹ theo quy định của pháp luật”, ông Vance nói với báo chí tại Phòng Bầu Dục.

Hãng tin Bloomberg cho biết mức định giá mà Phó tổng thống Vance công bố thấp hơn nhiều so với một số dự báo trước đó khi định giá mảng hoạt động của TikTok tại Mỹ dao động từ 35 - 40 tỉ USD.

Ngoài ra theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký kết, TikTok sẽ do các công ty Mỹ nắm giữ và kiểm soát phần lớn bởi hội đồng quản trị mới. Thỏa thuận này bao gồm “việc giám sát chặt chẽ các bản cập nhật phần mềm, thuật toán và luồng dữ liệu”.

Sắc lệnh nêu rõ công ty mẹ ByteDance và các công ty liên kết sẽ sở hữu dưới 20% cổ phần trong liên doanh mới theo quy định của luật an ninh quốc gia Mỹ.

Một quan chức Mỹ tiết lộ chủ sở hữu TikTok Mỹ sẽ thuê quyền sử dụng một bản sao của thuật toán từ ByteDance, sau đó Công ty Oracle sẽ đảm nhận việc “đào tạo lại từ đầu” thuật toán này.

Oracle sẽ kiểm tra thuật toán đã được đào tạo lại và cách thuật toán phân phối nội dung cho người dùng, nhằm đảm bảo nền tảng mới không bị lợi dụng cho mục đích xấu hoặc chịu tác động từ bên ngoài.

Sau đó, dữ liệu của người dùng Mỹ sẽ được lưu trữ trên hệ thống đám mây an toàn do Oracle quản lý, với các cơ chế kiểm soát được thiết lập để ngăn chặn sự xâm nhập của đối thủ nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc. ByteDance sẽ không được quyền truy cập nguồn dữ liệu này.

“Nền tảng mới sẽ do người Mỹ điều hành hoàn toàn”, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố, đồng thời tiết lộ tỉ phú Michael Dell - nhà sáng lập Dell, ông trùm truyền thông Mỹ Rupert Murdoch, cùng "4-5 nhà đầu tư đẳng cấp thế giới khác" sẽ tham gia thương vụ.

Theo hai nguồn thạo tin của Hãng tin Reuters, một nhóm 3 nhà đầu tư, trong đó có Oracle và công ty đầu tư tư nhân Silver Lake sẽ nắm khoảng 50% cổ phần TikTok tại Mỹ.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

