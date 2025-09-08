Những Youtuber, TikToker trục lợi từ đám tang

Hiện nay, xuất hiện một đội ngũ TikToker, Youtuber, Streamer chuyên "săn" các đám tang của người nổi tiếng qua đời hoặc các đám tang có sự tham dự của người nổi tiếng.

Đội ngũ này túc trực ngày đêm ở các đám tang để quay phim, chụp hình, livestream đăng tải lên mạng xã hội kiếm tiền.

Sự kiếm tiền bất chấp phản ứng của gia đình các nghệ sĩ, những nghệ sĩ bị chỉa thẳng máy quay vào mặt. Rõ nhất để chứng minh đội ngũ này không có lòng tự trọng là qua đám tang của cố NSƯT Vũ Linh và đám tang của cố NSƯT Ngọc Trinh (Ngọc Trinh đóng phim "Mùi Ngò Gai").

Đám đông TikToker, Youtuber bủa vây đám tang NSƯT Ngọc Trinh



Hơn 2 năm qua, gia đình cố NSƯT Vũ Linh khổ sở khi dính ồn ào trên mạng xã hội. Drama đám tang của cố nghệ sĩ cũng như tranh chấp di sản thừa kế đã trở thành món mồi béo bở để các Youtuber, Tiktoker khai thác triệt để nhằm kiếm tiền.

Ngay sau khi cố nghệ sĩ vừa nằm xuống, hàng trăm Youtuber, TikToker cũng như một số nghệ sĩ đã tổ chức quay phim, đăng tải thông tin về đám tang đình đám này để kiếm lợi nhuận.

Một thời gian dài sau đó, đội ngũ TikToker, Youtuber túc trực trên mộ cố nghệ sĩ để canh có người nổi tiếng đến thắp nhang quay phim, đăng tải lên mạng xã hội.

Chưa kể, drama của gia đình cố nghệ sĩ còn dai dẳng cho đến bây giờ và là mục đích của nhiều người bán hàng online. Những người này luôn tìm cách để tạo tình huống mâu thuẫn, gây chú ý trên mạng và công kích, lôi kéo người đứng về phía mình và mục đích cuối cùng là livestream bán hàng online.

...

Mới đây nhất, NSƯT Ngọc Trinh qua đời để lại tiếc thương, hụt hẫng cho người hâm mộ, yêu quý chị. Để tôn trọng tính cách trầm lắng, không muốn dính ồn ào, thị phi của người quá cố, gia đình đã dán nhiều thông báo không chụp hình, quay phim, livestream tại đám tang.

Tuy nhiên, "đời không như là mơ", hàng chục TikToker, Youtuber túc trực bên ngoài đám tang và mỗi khi có nghệ sĩ bước xuống xe là hàng chục điện thoại dí sát vào mặt nghệ sĩ để quay phim. Để giữ hình ảnh, nhiều nghệ sĩ chỉ nhắc nhẹ trong khi có một clip người đi cùng nghệ sĩ tỏ ra khó chịu và quát thẳng những người đang thiếu tôn trọng người khác.

Đau buồn hơn, khi xe tang đưa NSƯT Ngọc Trinh đến trung tâm hoả táng Bình Hưng Hoà thì hàng trăm người tiếp tục dí máy quay vào các nghệ sĩ, quay cận cảnh sự đau buồn của gia đình, bạn bè. Một người tham dự đám tang đã chửi thẳng: "Có còn lòng tự trọng không vậy?"

Không biết từ khi nào, đội ngũ nhân danh sáng tạo nội dung lại thiếu lịch sự, mất lòng tự trọng chỉa thẳng máy quay vào mặt người khác; đến đám tang để kiếm tiền chứ không phải để chia sẻ, thương sót.

Những người này "ăn dầm nằm dề" tại các đám tang của người nổi tiếng, nói cười rôm rả và xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác một cách trắng trợn.

Có ý kiến cho rằng để dẹp loạn vấn đề này thì các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Facebook, TikTok,…cần cứng rắn hơn trong việc kiểm duyệt nguyên tắc cộng đồng, cấm kiếm tiền khi quay cảnh đám tang, khoá kênh nếu vi phạm.

Đây mới là liều thuốc mạnh nhất để trị những người kiếm tiền bất chấp, chỉ khi không kiếm được tiền từ một nội dung nào đó thì họ mới ngưng theo đuổi.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

