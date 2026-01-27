Khoảnh khắc thị trưởng Philippines thoát đòn phục kích bằng súng chống tăng

Vụ ám sát xảy ra sáng 25/1 nhằm vào Akmad Ampatuan, lãnh đạo thị trấn Shariff Aguak thuộc tỉnh Maguindanao del Sur, miền nam Philippines.

Video tại hiện trường cho thấy các nghi phạm rời chiếc xe đang đỗ bên đường. Một người khai hỏa súng chống tăng RPG-2, còn gọi là B-40, nhằm vào xe chở ông Ampatuan khi nó đang giảm tốc để rẽ vào ngõ. Nghi phạm còn lại cầm súng trường tự động, dường như cũng nã một số phát đạn về phía mục tiêu.

Khoảnh khắc nghi phạm khai hỏa súng chống tăng nhằm vào xe chở Thị trưởng Ampatuan sáng 25/1. Video: X/WarNoir

Cảnh sát địa phương cho biết đầu đạn RPG-2 phát nổ bên dưới chiếc SUV bọc thép chở Thị trưởng Ampatuan. Xe bán tải còn lại trong đoàn cũng trúng nhiều mảnh đạn.

Anwar Kuit Emblawa, trợ lý của Thị trưởng Ampatuan, xác nhận ông vẫn an toàn và không bị thương, trong khi hai nhân viên tháp tùng bị thương.

Ba nghi phạm tham gia cuộc phục kích đã bị tiêu diệt trong chiến dịch truy đuổi của cảnh sát và quân đội sau đó. Lực lượng an ninh đã thu giữ một số vũ khí hạng nặng trên phương tiện chở nhóm nghi phạm.

...

Trong cuộc họp báo sáng nay, Thị trưởng Ampatuan cho biết đây là âm mưu ám sát thứ 4 nhằm vào ông, song cơ quan điều tra chưa xác định được cá nhân hay tổ chức nào đứng sau. Sự việc đầu tiên xảy ra hồi vào năm 2010 tại thị trấn Guindulungan, các lần tiếp theo diễn ra trong địa bàn thị trấn Shariff Aguak vào năm 2014 và 2019.

Thị trưởng Ampatuan khẳng định bản thân "không có người thù ghét đến mức tiến hành những cuộc tấn công như vậy", thêm rằng ông sẵn sàng hỗ trợ gia đình ba nghi phạm bị bắn chết trong chiến dịch truy đuổi. "Nếu bố mẹ họ cần hỗ trợ, tôi sẽ giúp", ông nói.

Xe bọc thép chở Thị trưởng Ampatuan bị hư hỏng nhẹ sau cuộc phục kích. Ảnh: Văn phòng Thị trưởng Shariff Aguak



Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đang điều tra khả năng các nghi phạm là sát thủ chuyên nghiệp được thuê. Người phát ngôn PNP Randulf Tuano cho biết cảnh sát bước đầu đã xác định được danh tính 4 nghi phạm.

Người cầm đầu mang biệt danh Raprap, là người trực tiếp khai hỏa súng chống tăng nhằm vào xe chở ông Ampatuan. Raprap từng chịu ba lệnh truy nã liên quan cáo buộc giết người, cướp có tổ chức và vi phạm lệnh cấm mang súng của Ủy ban Bầu cử Philippines.

Ba nghi phạm còn lại là người thân của Raprap, trong đó hai người đã chết trong vụ truy đuổi, còn một người tẩu thoát.

Tác giả: Thanh Danh

Nguồn tin: Báo VnExpress