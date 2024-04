Khoảnh khắc chồng Nam Em vội vã quay xe tiền tỷ đón vợ, va chạm với loạt xe máy

Sáng 9/4, Nam Em cùng chồng sắp cưới đã có mặt tại Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM theo giấy triệu tập. Đây là lần thứ hai Nam Em bị mời lên làm việc.

Sau 2 giờ làm việc, người đẹp quê Tiền Giang khóc nấc. Cô được chồng sắp cưới nhanh chóng bế ra xe, xung quanh cả 2 được che chắn cẩn thận.

Tiếp đó, bạn trai Nam Em vội vã lái xe rời đi. Nhưng ngay khi đánh lái, chiếc xe sang lập tức va phải dàn xe máy đang dựng bên cạnh. May mắn chiếc xe chỉ va chạm nhẹ nên có thiệt hại quá lớn. Người trên xe cũng không xuống kiểm tra tình hình.



Thời điểm Nam Em và chồng sắp cưới gặp sự cố va quẹt, một bác bảo vệ đã chạy đến giúp họ kiểm tra và dựng lại chiếc xe máy bị đâm phải. Sau đó, nam bảo vệ còn nhiệt tình chỉ dẫn để chiếc xe thuận lợi di chuyển ra ngoài.

Được biết, sau buổi làm việc ngày 9/4, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết quyết định xử phạt hành chính tăng nặng đối với Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long, mức phạt là 10 triệu đồng. Nguyên nhân về việc hoạt động cung cấp thông tin trên cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội của Nam Em.

Your browser does not support the video tag.

...

Theo đó, Sở sẽ báo cáo và kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đối với hai tài khoản Facebook và TikTok tên “Nguyễn Lệ Nam Em” theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết đã khuyến cáo Nam Em trong lần vi phạm trước về việc nếu tái phạm hành vi gây ảnh hưởng đến mạng xã hội sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Ngoài ra, phía Sở sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn hành vi theo quy định pháp luật.

Trước đó, Nam Em đã đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân gây bất ngờ cho khán giả. Nam Em đã chia sẻ theo kiểu tạm biệt người hâm mộ.

"Gửi những ai còn ở lại với tôi thời điểm này. Tôi biết các bạn rất mệt mỏi và lo lắng cho tôi trong suốt thời gian vừa qua nhưng cũng đừng vì thế mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Hãy yêu thương bản thân mình nhiều nhất có thể. Chăm sóc sức khỏe tinh thần đầy trọn vẹn. Tìm kiếm hạnh phúc từ chính nội tâm của mình.

Có lẽ chúng ta đi tới đây cũng nên nói lời chia tay. Vì tôi không muốn các bạn mất thời gian với tôi nữa..."

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn