Khó xử lý xe tải dừng đỗ sai ở cổng B - Cửa khẩu Cầu Treo

Thời gian gần đây, xe tải cỡ lớn (chủ yếu là xe container, xe đầu kéo) vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam tăng lên. Theo đó, tại khu vực cổng B - Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thuộc xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn liên tục xảy ra tình trạng xe tải dừng đỗ trái chiều, chiếm dụng lòng đường để bốc dỡ hàng hóa.

Rất nhiều xe tải dừng đỗ chiếm dụng lòng đường để chờ bốc dỡ hàng hóa, hạ tải trọng



Theo phản ánh của người dân địa phương, hầu hết các xe tải dừng đỗ để bốc dỡ hàng hóa thường diễn ra vào lúc sáng sớm hoặc đêm tối. Trong đó, nhiều xe phải dừng đỗ khá lâu, đôi khi kéo dài mấy ngày để chờ bốc hàng, hạ tải trọng theo quy định mới có thể tiếp tục lưu thông.

Số lượng xe nhiều, trong khi đó một số tài xế thiếu ý thức đã “vô tư” chiếm dụng lòng đường, dừng đỗ ngược xuôi trên quốc lộ 8A. Điều này không chỉ gây nên hình ảnh lộn xộn, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người và phương tiện qua lại.

Dàn xe tải dừng đỗ ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vào đêm tối, sương mù dày đặc



“Dịp sau Tết Nguyên đán đến nay, xe tải chiếm dụng lòng đường, dừng đỗ trái chiều diễn ra thường xuyên. Bốc dỡ hàng hóa thường kéo dài hàng giờ đồng hồ, nhất là ban đêm hoặc khi sương mù dày đặc, các xe bật đèn pha khiến người điều khiển phương tiện qua lại rất lúng túng, nguy hiểm”, ông Nguyễn Xuân H, ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn phản ánh.

Khu vực cổng B - Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo hiện có các kho hàng, quán ăn, bãi tập kết hàng hóa, gara sửa chữa ô tô. Đây là khu vực các xe tải cỡ lớn thường tập kết giao nhận hàng, tài xế nghỉ ngơi, ăn uống, bơm xăng dầu… sau chặng đường dài từ Lào về Việt Nam và ngược lại.

Qua tìm hiểu được biết, hiện nay số lượng xe tải dừng đỗ, bốc dỡ hàng hóa tại khu vực cổng B tăng hơn nhiều so với những năm trước. Các mặt hàng chủ yếu là nông sản, quặng, sắn lát và tinh bột sắn.

Các mặt hàng bốc dỡ tại khu vực cổng B chủ yếu là hàng nông sản, sắn lát chở từ Lào về Việt Nam tiêu thu



“Đơn vị đã tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp, đội ngũ lái xe nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn giao thông, giữ vệ sinh môi trường. Vậy nhưng, tình trạng xe tải dừng đỗ lộn xộn, ngược chiều vẫn diễn ra. Để chấn chỉnh cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn từ phía lực lượng công an”, ông Nguyễn Trọng Thể - Trung tâm Xúc tiến đầu tư và cung ứng dịch vụ (Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh) cho biết.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh tuyên truyền, nhắc nhở các lái xe chấp hành Luật Giao thông trên tuyến quốc lộ 8A



Thực tế cho thấy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chấn chỉnh những hành vi dừng đỗ sai quy định tại khu vực cổng B sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, nếu lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và có biện pháp xử lý mạnh tay hơn. Còn nếu chỉ tuyên truyền, nhắc nhở hoặc vì một lý do nào khác thì rất khó có thể lập lại trật tự giao thông, tình trạng vi phạm sẽ tiếp tục tái diễn.

Những lúc cao điểm dàn xe tải cỡ lớn xuất hiện dày đặc tại khu vực cổng B, huyện Hương Sơn gây cản trở cho người và phương tiện qua lại



Trao đổi với phóng viên, Trung tá Lê Xuân Qúy - Đội trưởng Đội CSGT 1.8 (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) cho biết, mặc dù lực lượng đã phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Công an xã Sơn Tây tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với chủ các kho hàng, lái xe, tuy nhiên tình trạng xe dừng đỗ lộn xộn, ngược chiều tại khu vực cổng B vẫn diễn ra.

“Các tổ công tác phải thường xuyên tuần tra lưu động để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến. Trong khi đó đường dài, đèo dốc quanh co, lực lượng không thể có mặt thường xuyên. Sắp tới, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng B”, Trung tá Lê Xuân Qúy thông tin.

