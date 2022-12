Hà Tĩnh: Phương án nào giảm ùn tắc đường lên Cửa khẩu Cầu Treo?

Your browser does not support the video tag.

Video: Ùn tắc giao thông cục bộ đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Quốc lộ 8A đoạn gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo địa hình rừng núi hiểm trở, đường đèo dốc, chật hẹp và có rất nhiều khúc cua tay áo che khuất tầm nhìn. Vào mùa mưa trên tuyến đường này sương mù dày đặc, trơn trượt, gây nhiều khó khăn cho người và phương tiện qua lại.

Do mật độ phương tiện qua lại tăng cao nên tại Km71 và đoạn tuyến từ Km82+300 đến Km82+750 thường xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Mỗi lần xe container, xe đầu kéo đi vào khúc cua hẹp nếu gặp phương tiện vận tải cỡ lớn khác đi ngược chiều thường dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Nhiều phương tiện vận tải cỡ lớn qua khúc cua hẹp trên tuyến Quốc lộ 8A bị mắc kẹt, không thể di chuyển



Hiện tượng ùn tắc cục bộ khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo gây nên cảnh lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn. Nguyên nhân được cho là có một số lái xe thiếu ý thức, nhất là xe ô tô con vẫn cố vượt lên giành đường dẫn đến ùn tắc và khó giải tỏa.

“Các phương tiện vận tải cồng kềnh đi ngược chiều ra giữa khúc cua hẹp cùng một lúc thì việc di chuyển tới hay lùi đều rất khó thực hiện. Mỗi lần xảy ra ùn tắc ít nhất cũng phải mất 30 phút, thậm chí kéo dài hàng giờ đồng hồ mới có thể giải tỏa, thông tuyến. Giữa núi rừng các lái xe phải tự điều tiết, hướng dẫn nhau tìm cách di chuyển, tháo gỡ mắc kẹt”, lái xe Trần Kiên, quê ở xã Sơn Kim II, huyện Hương Sơn chia sẻ.

Đường đèo dốc, chật hẹp nên mỗi lần các phương tiện vận tải bị mắc kẹt phải mất rất nhiều thời gian mới có thể giải tỏa, thông tuyến.

...



Qua tìm hiểu được biết, Quốc lộ 8A đoạn gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo hiện đang được sửa chữa, nâng cấp và khắc phục sạt lở. Trong đó, tại những vị trí thi công cầu, đường, xử lý sạt lở các nhà thầu đã tổ chức cắm biển báo và cắt cử người điều tiết, phân luồng giao thông.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Ban Quản lý dự án 4 (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, dịp cuối năm phương tiện qua lại Cửa khẩu rất nhiều, nhất là xe tải cỡ lớn. Đường chật hẹp, đèo dốc nên khoảng 15 phút các lực lượng phải giải tỏa cho thông xe 1 lần, phòng ngừa ùn tắc giao thông.

Các đơn vị thi công Quốc lộ 8A tổ chức cắm biển báo và cắt cử người điều tiết, phân luồng giao thông.



Trung tá Lê Xuân Qúy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã nắm được tình hình ùn tắc giao thông cục bộ khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát lực lượng luôn chủ động nắm thông tin khi có sạt lở hoặc ùn tắc giao thông cục bộ để kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở các lái xe phòng tránh, đồng thời tiến hành điều tiết, phân luồng từ xa vào thời kỳ cao điểm nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Nhiều phương tiện phải tiến hành hạ tải trọng để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh tiến hành điều tiết, phân luồng từ xa vào thời kỳ cao điểm trên tuyến Quốc lộ 8A



Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Qúy Mão lưu lượng người, phương tiện qua lại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tăng cao, kéo theo đó tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ thường xuyên diễn ra. Vì vậy, bên cạnh những phương án của các cơ quan, đơn vị chức năng đang tích cực phối hợp thực hiện thì đội ngũ lái xe cần nêu cao ý thức, trách nhiệm, góp phần phòng ngừa, giảm ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 8A.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn