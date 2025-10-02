Kết quả nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Hà Tĩnh

Tại Hội nghị lần thứ nhất diễn ra vào chiều 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2025 gồm 15 người.

Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội. Ảnh: BHT.



Danh sách 15 người là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh (xếp theo thứ tự A, B, C):

1. Trần Tú Anh

2. Nguyễn Thành Đồng

3. Trần Báu Hà

4. Trần Việt Hà

5. Võ Trọng Hải

6. Nguyễn Trọng Hiếu

7. Trương Thanh Huyền

8. Hà Văn Hùng

9. Nguyễn Duy Lâm

10. Nguyễn Hồng Lĩnh

11. Trần Nhật Tân

12. Nguyễn Xuân Thao

13. Dương Tất Thắng

14. Nguyễn Xuân Thắng

15. Trần Quang Tuấn

Ông Nguyễn Duy Lâm được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX. Ảnh: HN.



Ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX. Ảnh: HN.



Hội nghị cũng bầu ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX tái cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX; bầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX. Ảnh: HN.



Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX đã bầu 13 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

