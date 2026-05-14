Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Lãnh đạo Bộ được báo cáo: Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn, bắt, khởi tố 8 đối tượng, thu giữ 40 máy tính, 23 điện thoại, 10.000 thẻ sim cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã xây dựng, vận hành hệ thống naptien.biz với hơn 1.000 đại lý để hợp thức nguồn tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến trái phép với số tiền giao dịch hơn 2.200 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng trong vụ án.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng CAND. Thành tích của các đồng chí đã tô thắm truyền thống vẻ vang nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Các đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ.



Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia phá án. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin: cand.com.vn