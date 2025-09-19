Hôm nay, bão số 8 đổ bộ Trung Quốc, Biển Đông sắp có cơn bão số 9

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 8 - Ảnh: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 4h sáng 19-9, tâm bão ở trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 240km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Đến 16h chiều nay, tâm bão ở trên vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ bão lúc này duy trì cấp 8-9, giật cấp 11.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khoảng chiều đến đêm nay (19-9), bão số 8 sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

"Như vậy, bão số 8 ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão số 8 có khả năng gây ra đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ từ ngày 23 đến 24-9" - ông Hưởng nói

Ông Hưởng cũng cho biết ngoài bão số 8 thì hiện ở vùng biển phía đông Philippines đang có cơn bão Ragasa.

Dự báo khoảng ngày 22-9, bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9 trong năm nay và sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 24 đến 26-9.

"Đây là cơn bão có cường độ mạnh, có khả năng gây ra gió mạnh, mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ.

Hiện chúng tôi đang tiếp tục theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới này để thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời" - ông Hưởng cho biết thêm.

Hôm nay, Nam Bộ có nơi mưa to trên 100mm Dự báo từ sáng sớm đến chiều ngày 19-9, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Chiều và tối nay, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

