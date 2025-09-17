Hôm nay, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão

Dự báo vị trí và hướng di chuyển áp thấp nhiệt đới lúc 1h sáng 17-9 - Ảnh: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 1h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1h sáng mai, tâm bão ở trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, cường độ bão lúc này mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20km/h và có khả năng đi vào Biển Đông. Nếu đi vào Biển Đông thì đây là cơn bão số 8 trong năm nay.

Đến 1h sáng 19-9, tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, cường độ bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có thể là bão, từ đêm nay, ở vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Chiều và đêm nay, từ Huế trở vào Nam Bộ có nơi mưa to Đêm qua và sáng sớm nay (17-9), ở khu vực từ Huế đến Khánh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to như Quảng Điền (TP Huế) 68mm, trạm Ia Kênh (Gia Lai) 88mm, trạm Sông Hinh (Đắk Lắk) 51mm,… Dự báo chiều và đêm 17-9, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tác giả: CHÍ TUỆ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

