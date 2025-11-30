Du khách người Nga bị đuối nước khi tắm biển Mũi Né

Thông tin ban đầu, sáng ngày 29/11, 3 du khách xuống tắm biển tại khu vực dọc các resort ở Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Trong lúc tắm thì bất ngờ bị sóng cuốn cả 3 ra xa bờ, phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ và nhân viên dịch vụ mô tô nước nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Khu vực biển xảy ra vụ việc (Ảnh: Duy Tuấn).

Họ đã đưa được hai du khách vào bờ an toàn. Riêng ông C.A. (60 tuổi, quốc tịch Nga) bị chìm xuống trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Nạn nhân được đưa vào bờ, sơ cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Được biết, ông C.A đang lưu trú tại phường Mũi Né trong chuyến du lịch cùng vợ và con.

Hiện thi thể nạn nhân được bảo quản để thực hiện các thủ tục điều tra theo quy định đối với người nước ngoài.

