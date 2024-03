Hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú

Chiều 20/2, trên đường đi công tác, khi qua nhà ông Lê Văn An (SN 1962), trú tại TDP Đại Lợi, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), Thiếu tá Lê Quang Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế ma túy Công an huyện Đức Thọ cùng hai cán bộ khác là Đại úy Lê Quốc Nhật và Trung úy Lê Duy Hòa đã phát hiện ra ông An bị ngã ở khu vực nhà bếp, bị chấn thương vùng đầu, mất nhiều máu đang trong tình trạng nguy kịch. Lúc bấy giờ, vợ ông An là bà Nguyễn Thị Lâm (SN 1964) đang đi điều trị thoát vị đĩa đệm tại TP Hà Tĩnh, chỉ có mình ông An ở nhà. Phát hiện ra sự việc, ba đồng chí Công an đã nhanh chóng sơ cứu, sau đó dùng xe ôtô cá nhân đưa ông Lê Văn An đến Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ để cấp cứu.

Công an huyện Đức Thọ giúp đỡ người dân sửa nhà do ảnh hưởng của thiên tai.

Nhờ phát hiện và cấp cứu kịp thời, ông An đã qua được cơn nguy kịch. Sau khi từ bệnh viện trở về, ngày 4/3 vừa qua, hai vợ chồng ông An, bà Lâm đã mang theo quà là một túi cam "cây nhà lá vườn" kèm theo bức thư cảm ơn đến Công an huyện Đức Thọ để cảm ơn các anh. "Trong lúc lao động tại nhà, không may chồng tôi bị ngã chấn thương nặng ở vùng đầu. Rất may, đồng chí Quang Tuấn và đồng đội đã phát hiện và đưa chồng tôi đi cấp cứu kịp thời nên tính mạng được bảo toàn, nếu không chồng tôi sẽ nguy kịch. Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của các anh", thư cảm ơn của bà Lâm viết. Được biết, ông An có tiền sử bệnh cao huyết áp, thường xuyên đau ốm, con cái đi làm ăn xa nên thường ngày chỉ có hai ông bà ở nhà.

Ngày 3/3, Công an huyện Đức Thọ cũng nhận được thư cảm ơn của chị Phan Thị Thi (SN 1993), trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ về việc chị này đã được Công an xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ hỗ trợ, giúp đỡ tìm lại nguyên vẹn toàn bộ giấy tờ và số tiền mặt do bất cẩn đánh rơi. Theo đó, vào khoảng 8h45 ngày 22/2, trên đường đi làm từ xã An Dũng đến TP Vinh (Nghệ An), chị Thi có đánh rơi chiếc túi xách bên trong chứa nhiều giấy tờ tùy thân cũng như đồ dùng cá nhân quan trọng khác và hơn 14 triệu đồng tiền mặt. Phát hiện ra sự việc khi vừa đến địa phận xã Yên Hồ, chị Thi đã vào trụ sở Công an xã để trình báo.

Công an huyện Đức Thọ vận động xã hội hóa tặng bình chữa cháy cho hộ nghèo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 3 ngày sau đó, Công an xã Yên Hồ đã phối hợp với Công an xã An Dũng xác định được vị trí chị Thi đánh rơi túi xách cũng như tìm ra người nhặt được để vận động trả lại. Trong bức thư cảm ơn gửi lực lượng Công an, chị Phan Thị Thi xúc động cho biết: "Trước những việc làm đầy ý nghĩa nhân văn trách nhiệm cao cả của các đồng chí Công an xã Yên Hồ và Công an xã An Dũng, tôi viết thư này xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí Công an 2 xã. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn Đại uý Lê Ngọc Anh, Phó trưởng Công an xã Yên Hồ đã không quản ngại khó khăn gian khổ đưa tôi đi nhiều nơi và rất xa khu vực bị rơi túi xách với mong muốn tìm bằng được túi xách mà tôi đã bị đánh rơi".

...

Mới đây nhất, vào ngày 20/3, Công an huyện Đức Thọ tiếp tục nhận được thư cảm ơn của ông Trần Đức Huyên, trú tại TDP4 thị trấn Đức Thọ. Trong thư, ông Huyên cho biết, chiều ngày 13/3, trong lúc để xe đạp tại khu vực nhà văn hóa của TDP4 để đi tập thể dục đã bị kẻ gian lấy trộm mất. Ông Huyên trình báo sự việc lên Công an thị trấn Đức Thọ và chỉ 2 ngày sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiếc xe đạp của ông Huyên đã được tìm thấy và trao trả về với chủ nhân của nó. Cảm động trước tinh thần vì nhân dân phục vụ, ông Huyên đã viết tâm thư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an thị trấn Đức Thọ cũng như Công an huyện Đức Thọ nói chung, "đã có tinh thần trách nhiệm cao vì nhân dân phục vụ, xứng đáng với danh hiệu người chiến sĩ CAND thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy".

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng Công an huyện Đức Thọ chia sẻ: Thực hiện đợt cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú, trong thời gian qua Công an huyện Đức Thọ đã ra sức thi đua, làm nhiều phần việc, công trình ý nghĩa. Trong đó, đơn vị đã tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Đức Thọ đã xây dựng triển khai 80 chương trình, kế hoạch, trọng tâm mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Thực hiện cao điểm "nước rút" về cấp CCCD và kích hoạt định danh điện tử đạt được nhiều kết quả to lớn. Công an huyện Đức Thọ cũng đã chủ động nắm tình hình liên quan đến các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là các dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 và dự án xây dựng đường dây 500kv Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đang trong giai đoạn gấp rút, cao điểm.

Bên cạnh làm tốt nhiệm vụ đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an huyện Đức Thọ cũng đã xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều mô hình sáng tạo, thu hút được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Đến nay, Đức Thọ là một trong những địa bàn dẫn đầu của tỉnh Hà Tĩnh trong việc vận động nhân dân trang bị phương tiện chữa cháy với 100% hộ dân có bình chữa cháy, trong đó toàn huyện đã vận động xã hội hóa được 2.453 bình chữa cháy cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Lập thành tích chào mừng 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024, Công an huyện Đức Thọ phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; phấn đấu 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 80% và án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đạt trên 90%.

Trong thời gian sắp tới, Công an huyện Đức Thọ tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá. Bao gồm: Nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ điều tra viên, nhất là điều tra viên Công an cấp xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng trụ sở, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn