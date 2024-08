Hé mở 456 - Nhà thầu trúng nhiều gói thầu lớn ở xứ Nghệ

Thời gian qua, cùng với nỗ lực hoàn thiện môi trường kinh doanh của tỉnh Nghệ An, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã chọn địa phương này là điểm đến để đầu tư kinh doanh. Trong đó, nhiều doanh nghiệp địa phương cũng đã nỗ lực vươn lên để trở thành doanh nghiệp lớn mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Cụ thể, CTCP 456 là một ví dụ điển hình. Sau gần 9 năm hình thành và phát triển, công ty này đã trở thành một nhà thầu lớn ở xứ Nghệ. CTCP 456 từng là nhà thầu thi công cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt và cũng liên tiếp trúng nhiều gói thầu xây lắp lớn nhỏ trên địa bàn các tỉnh miền Trung.

Trụ sở của CTCP 456 ở đường Phan Chu Trinh, phường Đội Cung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đình Duy



Như Nhadautu.vn đã đưa tin, CTCP 456 từng bị Bộ GTVT yêu cầu "trảm" do thi công chậm tiến độ tại cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, tuy nhiên, doanh nghiệp này lại là nhà thầu cán đích đầu tiên tại dự án này.

Được biết, CTCP 456 là đơn vị thi công 5 cầu và hơn 5,1km đường tại dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt. Đây là dự án thành phần cao tốc Bắc Nam dài 49km, đi qua Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,9km), có 3 nút giao liên thông là nút giao đường N5, nút giao QL46B và nút giao QL8.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 11.157 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhà đầu tư huy động khoảng 5.090 tỷ đồng và nguồn vốn nhà nước tham gia hơn 6.067,7 tỷ đồng. Hợp đồng BOT ký giữa Bộ GTVT với liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Hòa Hiệp - Cienco4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - CTCP Đầu tư và xây dựng VINA2 và CTCP Đầu tư Phúc Thành Hưng là doanh nghiệp dự án (DNDA).

Liên quan đến dự án, sau nhiều lần bị nhắc nhở chậm tiến độ, dự án đã thông xe toàn tuyến vào ngày 30/6 vừa qua và hiện đang hoàn thiện các hạng mục còn lại để đưa dự án vào thu phí.

Ngoài dự án trên, ngày 9/7 vừa qua, CTCP 456 đã trúng Gói thầu số 3 (Thi công xây dựng, công trình: Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km5+200 - Km6+500, Km12+500 - Km13+00, Km14+000 - Km15+200; Sửa chữa ATGT nút giao với QL1 tại Km517+950; sửa chữa cầu Phủ 2 Km14+275, Quốc lộ 1 (tuyến tránh TP. Hà Tĩnh), tỉnh Hà Tĩnh) do Cục Quản lý đường bộ Việt Nam mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 17,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện gói thầu là 150 ngày.

Trước đó, ngày 28/3, CTCP 456 cũng đã trúng gói thầu số 05 (Quản lý, BDTX đoạn Km468+00 – Km484+00; Km 504+400 – Km595+00; Tuyến tranh tại thị xã Kỳ Anh đoạn Km561+00 – Km589+600; Tuyến Trành TP. Hà Tĩnh Km0+00 – Km16+00; hầm đường bộ Đèo Ngang Km591+846 Quốc lộ 1; đoạn Km0+00 – Km85+300 Quốc lộ 8), gói thầu này do Khu Quản lý đường bộ II mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 81,1 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 36 tháng.

Ngày 31/8/2023, CTCP 456 cũng đã trúng Gói thầu số 3 (Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km336+00 - Km337+800 (P); Km365+400 - Km366+200; Bổ sung rãnh thoát nước dọc đoạn Km352+998,5 - Km353+785,5 (PT); Km360+557,5 - Km361+257 (T+P); Km361+767 - Km361+1102 (P); Sửa chữa cầu Sông Lý Km344+144; cầu Ghép Km348+790; cầu Hang Km361+563, Quốc lộ 1, tỉnh Thanh Hóa) do Cục Quản lý đường bộ Việt Nam mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 23,2 tỷ đồng…

Lịch sử đấu thầu thể hiện, CTCP 456 đã tham gia 29 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, trượt 4 gói và 5 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập lẫn liên danh) hơn 427,6 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập hơn 273,4 tỷ đồng.

CTCP 456 có quan hệ với 15 bên mời thầu. Trong đó, trúng 12/12 gói do Khu Quản lý đường bộ II mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 282,9 tỷ đồng; 3/3 gói do Ban Quản lý dự án 4 mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 52,3 tỷ đồng; trúng 2/2 gói thầu do Ban Quản lý dự án 3 mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 45,3 tỷ đồng…

Tổng số kết quả trúng/trượt thầu qua từng năm được khảo sát của CTCP 456



Danh tính nhà thầu

CTCP 456 (có địa chỉ tại số 96, đường Phan Chu Trinh, phường Đội Cung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) được thành lập vào tháng 10/2015. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (chi tiết: xây dựng công trình giao thông, cầu, đường sắt, đường bộ); dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động...). Ông Lê Thái Quang Hào (SN 1979 – ở TP. VInh, Nghệ An) là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty.

Trước đây, CTCP 456 có vốn điều lệ 25,5 tỷ đồng, do 3 cổ đông sáng lập gồm: Bà Nguyễn Thị Luyến (33,333%CP); bà Trần Thị Phương Linh (33,333%CP) và bà Nguyễn Thị Nhung (33,333%CP). Đến ngày 4/8/2020, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng, lúc này bà Nguyễn Thị Luyến và bà Nguyễn Thị Nhung đã rút khỏi danh sách cổ đông, còn lại cổ đông Trần Thị Phương Linh (có cùng địa chỉ với ông Lê Thái Quang Hào) nắm giữ 42,475%CP.

Ngoài là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc CTCP 456, ông Lê Thái Quang Hào còn là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc và nắm giữ 90%CP của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Yến Lưu. Doanh nghiệp này có cùng địa chỉ với CTCP 456.

Doanh nhân 7X Lê Thái Quang Hào cũng là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hưng Thịnh (doanh nghiệp này có vốn điều lệ 15 tỷ đồng do CTCP 471 làm chủ sở hữu).

Ông Hào cũng là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc và nắm giữ 52,174%CP của CTCP Quản lý và sửa chữa đường bộ Miền Trung, số cổ phần còn lại của công ty này do CTCP 456 nắm giữ (28,696%CP) và bà Trần Thị Phương Linh nắm giữ 19,131%CP.

Ông Lê Thái Quang Hào là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Ca Lôi (CTCP Thuỷ điện Nậm Cắn làm chủ doanh nghiệp). Doanh nghiệp này có vốn điệu lệ 20 tỷ đồng.

Vị doanh nhân 7X này cũng là người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Mỹ Lý – Xiểng Dược. Tại ngày 11/8/2017, Mỹ Lý – Xiểng Dược có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, trong đó, ông Lê Thái Quang Hào nắm giữ 48%CP, CTCP 471 (51%CP) và ông Nguyễn Đình Tân (1%CP).

Tác giả: Đình Duy

Nguồn tin: nhadautu.vn