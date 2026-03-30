HĐND tỉnh Hà Tĩnh kiện toàn các chức danh chủ chốt

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bỏ phiếu tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX. Ảnh: HĐND Hà Tĩnh.



Với sự thống nhất, tín nhiệm của 100% đại biểu dự họp, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031;

Ông Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và bà Nguyễn Thị Việt Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng bầu bà Đào Thị Anh Nga giữ chức Trưởng ban Văn hóa - xã hội, bà Nguyễn Thị Thúy Nga giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, bà Nguyễn Thị Nhuần giữ chức Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu tại kỳ họp tham gia bỏ phiếu. Ảnh: HĐND Hà Tĩnh.

Cũng tại kỳ họp, với số phiếu tán thành 100%, HĐND tỉnh đã bầu ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các đồng chí Trần Báu Hà, Hồ Huy Thành, Nguyễn Thị Nguyệt là Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu Ủy viên UBND tỉnh với 15 người.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX. Ảnh: HĐND Hà Tĩnh.



Ngoài ra, kỳ họp cũng tiến hành bầu 21 vị Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh, 173 vị Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân các khu vực.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà đã báo cáo về Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX phê chuẩn số lượng, danh sách Phó Trưởng ban, Ủy viên các ban HĐND tỉnh; thành lập các tổ đại biểu và tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Theo đó mỗi ban của HĐND tỉnh có 9 thành viên, với 1 trưởng ban, 1 phó trưởng ban và 7 ủy viên (1 ủy viên chuyên trách, 6 ủy viên kiêm nhiệm). HĐND tỉnh cũng thành lập 12 tổ đại biểu, mỗi tổ có 4-5 thành viên với 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 2-3 thành viên.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

