Hằng Du Mục tức tối khi bị Dịch Dương đòi tiền, lý do nghe xong muốn "chết trân"

Sau biến cố của cuộc hôn nhân với chồng cũ Tôn Bằng, nhiều người đều nhận xét rằng thứ quý giá nhất Hằng Du Mục nhận được chính là 4 cậu con trai ngoan - xinh - yêu. Đặc biệt là Dịch Dương và Nhất Dương đã lớn nên rất "được việc", thường xuyên phụ dì Hằng trong công việc và biết quan tâm đến cô.

Hằng Du Mục cũng nhiều lần kể những chuyện hài hước xung quanh 2 cậu con trai riêng. Trong một livestream, Hằng Du Mục bất ngờ tiết lộ về lần cô mua đồng hồ cho Dịch Dương. Cô mua chiếc đồng hồ thông minh có giá trị lên đến hơn chục triệu đồng cho Dịch Dương, nhưng cậu không xài nữa.

Hằng Du Mục mới gợi ý là để cho cô nàng xài thay, thế nhưng Dịch Dương đã nói tỉnh bơ: "Thế lấy dì 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng)". Cái kết cảm lạnh này khiến Hằng Du Mục phải "ấm ức" nói với cộng đồng mạng: "Em mua cho nó xài, nó không xài nữa em kêu đưa em xài. Bây giờ nó đòi 1.000 NDT. Sống trên đầu trên cổ người ta không đó, đúng là ác quá".

Mặc dù kể chuyện ấm ức thế thôi, nhưng ai cũng biết là Hằng Du Mục chỉ đùa vui với Dịch Dương thôi! Bởi bấy lâu nay, Dịch Dương và Nhất Dương vốn nổi tiếng thương yêu và biết lo nghĩ cho dì Hằng. Thế nên câu đòi tiền cũng chỉ là lời đùa vui với Hằng Du Mục thôi.

Nhiều dân mạng đã nhanh chóng phát hiện điều này, thế nên ai cũng vào "bênh" Dịch Dương đầy hài hước:

- "Mẹ mua cho con thì là của con. Giờ mẹ muốn dùng con đi bán lại. Đó là kinh doanh đó Hằng ơi".

- "Thế mới biết Hằng Du Mục và Dịch Dương "thân thiết" cỡ nào. Nước mắt chảy xuôi đó. Con dùng tiền thì con không nói, nhưng mẹ dùng đến thì còn đòi tiền ngược lại".

- "Dịch Dương nói chuẩn đó. Dì không mua thì con đi bán cho người khác, mua vài nghìn NDT mà bán có 1.000 NDT thì "lời" cho dì rồi còn gì".

- "Cả Hằng Du Mục lẫn Dịch Dương đều dễ thương quá".

Dịch Dương và Nhất Dương hỗ trợ Hằng Du Mục trong các phiên livestream.

Thực tế ở ngoài đời, cả Dịch Dương và Nhất Dương đều là người sống rất tiết kiệm và biết lo nghĩ cho dì Hằng. Nhiều lần fan soi ra được cảnh 2 anh em ăn đồ thừa của Hằng Du Mục mà không hề ngại ngần hay lo lắng gì.

Ngoài ra, trên trang cá nhân, Nguyễn Minh Hiển (em trai Hằng Du Mục) từng tiết lộ từng tiết lộ dắt Dịch Dương - Nhất Dương đi mua sắm quần áo mới, nhưng cả hai đều không dám mua.

"Hôm trước dắt 2 thằng đi mua quần áo mà không chịu mua nữa mọi người ơi. Trước thềm phiên livestream, có bức hình bố Hiển chụp cùng Nhất Dương và Dịch Dương. Có cái khoác và áo thun bên trong của Dịch Dương và Nhất Dương là do Hiển dắt đi mua. Dắt 2 đứa đi mà chỉ mua đúng 1 cái áo, không mua thêm", em trai Hằng Du Mục kể lại.

Em trai Hằng Du Mục dắt Dịch Dương - Nhất Dương đi mua quần áo mới, nhưng 2 anh em chỉ mua đúng 1 chiếc áo.

Minh Hiển còn tiết lộ có đồ ăn ngon thì Nhất Dương - Dịch Dương đều mời người lớn ăn trước rồi mới dám ăn. "Tìm được đồ ăn thì 2 đứa không bao giờ ăn liền đâu, lúc nào cũng mời mình trước. Có tổng cộng 3 lần thấy nó đi lấy đồ ăn thì đều mời mình trước rồi nó mới ăn. Mọi người nhìn 2 đứa lì lì chứ rất ngoan nha", em trai Hằng Du Mục khen tới tấp khi nhắc về Dịch Dương và Nhất Dương.

Hiện tại, Nhất Dương và Dịch Dương đều đang ở cùng Hằng Du Mục và là trợ thủ đắc lực của cô. Trong chuyến đi Tân Cương gần đây nhất, cả hai còn đến sân bay và đợi máy bay của đoàn Hằng Du Mục đáp xuống Trung Quốc. Ai cũng đều khen ngợi cả hai vừa thân thiện, dễ gần lại rất biết thương cho nữ TikToker.

