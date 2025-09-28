Hai vợ chồng đi ra bến xe về quê, người vợ ngã và bị nước c.u.ố.n m.ấ.t t.í.c.h

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, thành phố Huế ghi nhận mưa vừa, mưa to nhiều nơi mưa rất to. Khu vực ven biển xuất hiện sóng lớn, gió mạnh. Thành phố đã xây dựng phương án di dời hơn 10 ngàn hộ dân với gần 33 ngàn nhân khẩu, chủ yếu tại các khu vực ven biển, đầm phá, cửa sông.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ở vùng thấp trũng



Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế huy động tổng cộng 3.000 bộ đội thường trực. Công an TP Huế cũng đã bố trí 2.000 cán bộ, chiến sĩ trang bị 50 ca nô, 60 xuồng máy, 24 xe chữa cháy và nhiều thiết bị chuyên dụng khác tham gia phòng chống bão số 10.

Đại tá Phan Thắng Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết: “Hiện Bộ chỉ huy quân sự thành phố đã triển khai gần 3000 đồng chí lực lượng thường trực, cùng với đó là lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên khoảng 12.250 người ứng trực trên các địa bàn trọng điểm và dàn trải trên địa bàn tất cả 40 xã, phường chủ động công tác ứng phó”.

Công an thành phố Huế giúp dân vùng ngập lụt trong đêm

Mưa to gây ngập cục bộ tại nhiều vùng trũng thấp. Tại phường An Cựu, TP Huế, mưa lớn khiến tđường Nguyễn Hữu Cảnh, có khu vực ngập lụt hơn 0,5m, nước chảy xiết. Lực lượng công an đã bố trí phương tiện đến khu vực ngập lụt để di dời các hộ dân và một số tài sản của người dân đến nơi an toàn. Tại một số khu vực nước chảy xiết, cán bộ Công an phải dùng dây thừng buộc chặt vào các vị trí cố định mới vượt qua dòng nước lũ để tiếp cận nhà dân, sau đó dùng ghe, thuyền để di dời người dân.

... Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm chị Dương Thị H



Tối 27/9, lực lượng chức năng UBND phường An Cựu, TP Huế khẩn trương tìm kiếm tung tích của một phụ nữ bị nước cuốn mất tích.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 27/9, vợ chồng anh Nguyễn Duy H. (sinh năm 1985) và chị Dương Thị H. (sinh năm 1990), quê Thanh Hóa, hiện thuê trọ tại kiệt 46 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Cựu đi bộ ra bến xe để về quê.

Khi vợ chồng anh H. đi đến đoạn đầu kiệt 46 Nguyễn Đức Cảnh thì chị H. bất ngờ trượt chân ngã và bị dòng nước cuốn mất tích. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chồng chị H. mới liên hệ được với cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm tung tích của vợ mình.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn khẩn trương tìm kiếm trong mưa lũ nhưng vẫn chưa tìm thấy Dương Thị H.

Tác giả: Lê Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV