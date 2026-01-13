Hai người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội ngay trên phố

Your browser does not support the video tag.

Một vụ ẩu đả dữ dội giữa 2 người phụ nữ đã xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 9/1, dọc theo bãi biển Pattaya thuộc quận Bang Lamung, tỉnh Chon Buri, Thái Lan, khiến một trong hai người bị thương sau khi bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Cảnh sát thành phố Pattaya đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo về một vụ ẩu đả trên đường phố gần bãi biển, nơi đám đông người dân địa phương và khách du lịch đang tụ tập trong sự bàng hoàng. Hai người phụ nữ được phát hiện đang đánh nhau dữ dội, một người đuổi theo và đâm vào tay và đầu người kia.

Theo Amarin TV đưa tin, một người đàn ông cởi trần đứng gần đó đã la hét, đe dọa để ngăn cản những người xung quanh can thiệp.

Hai người phụ nữ đánh nhau trên phố.

Các nhân viên cứu hộ từ Tổ chức Sawang Boriboon Thammasathan đã sơ cứu cho người phụ nữ tại hiện trường trước khi đưa cô đến bệnh viện gần đó để điều trị vết thương.

Cảnh sát nhanh chóng kiểm soát tình hình và bắt giữ người phụ nữ bị cáo buộc là người khởi xướng vụ hành hung, cùng với người đàn ông cởi trần, chỉ được xác định danh tính là Bang. Cả hai được đưa đến đồn cảnh sát Pattaya để thẩm vấn sau khi cố gắng bỏ trốn bằng ô tô.

Theo lời các nhân chứng, hai người phụ nữ đã cãi nhau 2 ngày trước đó tại cùng một bãi biển. Họ cũng cho biết người đàn ông tên Bang trước đây đã quấy rối người dân địa phương và gây gổ trong khu vực.

Người phụ nữ bị thương, được xác định là Tanyong, kể với cảnh sát rằng vào đêm xảy ra vụ việc, Bang đã đậu xe gần bãi biển, lớn tiếng đe dọa những người xung quanh và đứng canh chừng trong khi Mind, người mà cô đã cãi nhau trước đó, chạy tới và đâm cô bằng một vật kim loại nhọn.

Một người qua đường đã dùng điện thoại quay lại vụ tấn công và gọi cảnh sát, những người đã đến kịp thời để can thiệp.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn