21 học sinh hẹn đánh nhau vì 50 nghìn đồng

Phụ huynh của nhóm học sinh được mời lên ký cam kết giáo dục con tại gia đình

Ngày 1/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Chương Mỹ vừa bàn giao 21 học sinh liên quan vụ việc tụ tập, chuẩn bị hung khí để đánh nhau cho nhà trường và phụ huynh trực tiếp quản lý, giáo dục.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ về khoản vay 50 nghìn đồng giữa 2 học sinh là N.V.V. (SN 2011, trú tại thôn 2) và N.N.K. (SN 2011, trú tại thôn 4, phường Chương Mỹ). Từ lời qua tiếng lại, 2 em đã rủ thêm bạn bè hẹn nhau "giải quyết" bằng bạo lực.

Đáng chú ý, nhóm học sinh này còn chuẩn bị nhiều loại hung khí như dao, phóng lợn, vỏ chai bia, ná cao su cải tiến... Một số em chụp ảnh, quay video đăng lên mạng xã hội để "khoe", gây lo ngại trong dư luận.

Nhận tin báo, Công an phường Chương Mỹ nhanh chóng vào cuộc, thu giữ toàn bộ hung khí và mời các em học sinh, phụ huynh cùng đại diện nhà trường đến làm việc.

Tại trụ sở, các học sinh đã thành khẩn khai báo, nhận thức được hành vi sai trái và viết cam kết không tái phạm. Nhà trường cùng phụ huynh thống nhất phối hợp quản lý, giáo dục con em, tránh để xảy ra những vụ việc tương tự.

Thượng tá Nguyễn Thành Trung - Trưởng Công an phường Chương Mỹ - cho biết, vụ việc là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho cả học sinh và phụ huynh trong việc quản lý con em, đặc biệt là trong việc sử dụng mạng xã hội và kiểm soát cảm xúc cá nhân.

Thượng tá Trung cũng nhấn mạnh, lực lượng công an mong muốn nhà trường và gia đình tăng cường phối hợp trong việc phát hiện, ngăn chặn sớm các biểu hiện lệch chuẩn, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và nhân văn.

Tác giả: Quang Chiến

Nguồn tin: phunuvietnam.vn