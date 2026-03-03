Tác giả: P.V
Nguồn tin: anninhthudo.vn
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tập trung làm rõ hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng do một số người nước ngoài thực hiện.
Phát hiện nhiều người nước ngoài đánh bạc trong khách sạn ở Nha Trang
