Xác minh clip nhóm đàn ông dùng mái chèo đánh nhau giữa lũ ở Huế

Tối 3-11, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết đã giao công an phường xác minh, làm rõ clip ghi lại cảnh một nhóm người đàn ông dùng mái chèo đánh nhau giữa con phố đã bị biến thành sông do nước lũ đang lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh nhóm đàn ông dùng mái chèo đánh nhau khi phố biến thành sông vì lũ lụt. Ảnh chụp màn hình.



Chiều cùng ngày, trên nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip ghi cảnh một nhóm người đàn ông đã xảy ra cãi vã. Sau khi lời qua tiếng lại, một người bất ngờ dùng mái chèo lao tới tấn công người khác, dẫn đến cuộc ẩu đả. Khu vực trong đoạn clip được cho là đường Hùng Vương (TP Huế) đang ngập lụt với hình ảnh nhiều ghe xuồng hoạt động dịch vụ chở người.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người đàn ông dùng mái chèo tấn công nhau khi đường hoá thành sông do lũ lụt.

...

Thông tin từ chính quyền phường Thuận Hóa cho hay, nhóm người xuất hiện trong clip là các chủ ghe xuồng đến từ địa phương khác, neo đậu tại khu vực trên để chở khách đi lại trong ngày Huế ngập lụt. Nguồn cơn mâu thuẫn được xác định liên quan đến việc cạnh tranh giá vận chuyển bằng thuyền.

Trong ngày 3-11, mưa lớn khiến nước lũ trên sông Hương, sông Bồ ở TP Huế dâng cao gây ngập lụt làm nhiều tuyến đường hoá thành sông, ghe xuồng thay ô tô, xe máy di chuyển.

Sự việc gây bức xúc trong dư luận. Nhiều bình luận trên mạng xã hội lên án hành vi bạo lực, cho rằng đây là hành động phản cảm trong thời điểm người dân Huế đang gồng mình đối phó mưa lũ. Nhiều người chứng kiến cảnh này cũng thốt lên: Lũ đã khổ rồi mà còn đánh nhau nữa.

Trước đó, trong đợt lũ cuối tháng 10-2025, đã xuất hiện phản ánh về việc một số chủ thuyền thu giá cao khi chở người dân di chuyển qua vùng ngập, gây bức xúc trong cộng đồng.

Tác giả: Quang Nhật

Nguồn tin: Báo Người Lao Động