Hai cha con m.ấ.t t.í.c.h khi tìm việc trên mạng sau Tết

Hai cha con ông Thắng mất liên lạc với gia đình khi tìm việc trên mạng xã hội - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 26-2, thông tin từ Công an phường Quỳnh Mai, Nghệ An cho biết đơn vị này đã phát thông báo tìm người mất tích tới chính quyền, công an 130 phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An về việc hai cha con mất tích.

Trước đó Công an phường Quỳnh Mai tiếp nhận tin báo từ bà Nguyễn Thị Mười - 52 tuổi, ngụ khối 12, phường Quỳnh Mai - về việc chồng và con trai bà rời khỏi nhà từ khoảng 8h sáng 24-2 (mùng 8 tháng giêng Bính Ngọ) đến nay không có tin tức.

Về đặc điểm chồng bà Mười, ông Đậu Đức Thắng (52 tuổi), cao khoảng 1,6m; mái tóc màu đen, ngắn; da đen, thể trạng bình thường. Khi rời khỏi nhà mặc bộ quần áo màu xám xanh.

Con trai bà Mười, anh Đậu Đức Sáng (18 tuổi), cao khoảng 1,6m; mái tóc màu đen, cắt cua; da sạm đen. Khi rời khỏi nhà mặc quần bò, áo sơ mi màu đen.

Theo lời kể của bà Mười, từ trước đến nay ông Thắng làm công việc phụ hồ, xây dựng, còn anh Sáng làm thợ phụ sửa ô tô ở những địa bàn gần nhà.

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ông Thắng xem thông tin trên mạng xã hội thì thấy một đơn vị ở Hà Nội thuê tuyển nhân công vận chuyển nước ngọt với mức lương khởi điểm 14 triệu đồng/tháng, bao ăn ở.

"Chồng tôi chưa đi làm ăn xa bao giờ. Tôi có khuyên nhủ không đi vì sợ lừa đảo khi chưa tìm hiểu kỹ công việc", bà Mười nói.

Tới sáng 24-2, ông Thắng và con trai bắt xe khách ra Hà Nội xin việc làm. Tới khoảng 12h trưa cùng ngày, bà Mười liên lạc với chồng và con trai qua điện thoại, mạng xã hội nhưng đều không được.

Nhiều giờ mất liên lạc với hai cha con, bà Mười lo lắng nên trình báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.

Công an phường Quỳnh Mai thông tin người dân nếu thấy hoặc có thông tin xin vui lòng liên hệ ngay bà Nguyễn Thị Mười theo số điện thoại 0392.006.665 hoặc liên hệ Công an phường Quỳnh Mai theo số điện thoại 02383.202.333.

Tác giả: Doãn Hòa