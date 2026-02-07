Khẩn trương tìm kiếm bé gái 7 tuổi té xuống kênh mất tích

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 13 giờ ngày 7/2, em Nguyễn Thị Kim Ng. (7 tuổi), ở xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp, ra chơi tại bến đò kênh 1. Do bất cẩn, em Ng. trượt chân té xuống dòng kênh. Lúc này, nước chảy xiết nên bé gái bị cuốn trôi. Khi gặp nạn, bé Ng. mặc áo thun màu trắng tay ngắn, quần thun đen.



Nhận được tin báo, gia đình và lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ (công an tỉnh Đồng Tháp) đã tích cực tìm kiếm tại đoạn kênh trên nhưng đến tối nay vẫn chưa có tung tích.

Cơ quan công an thông báo, nếu người dân phát hiện dấu hiệu liên quan đến bé Ng., hãy khẩn trương báo cho chính quyền hoặc công an địa phương để kịp thời xử lý.

