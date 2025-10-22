Hà Tĩnh: Xây dựng nhà máy sản xuất, phân phối thiết bị điện gần 134 tỷ đồng

Dự án được triển khai trên diện tích 25.000m2, tại các lô B11 đến B15 (CN6), Khu công nghiệp Phú Vinh, phường Hoành Sơn (thuộc KKT Vũng Áng, Hà Tĩnh), với tổng vốn đầu tư gần 134 tỷ đồng (tương đương 5,09 triệu USD). Trong đó, vốn góp thực hiện dự án là 35,6 tỷ đồng, chiếm 26,6% tổng vốn đầu tư.

Dự án sẽ được triển khai tại Khu công nghiệp Phú Vinh.



Dự án gồm các hạng mục: sản xuất tủ điện công nghiệp, máng cáp, thang cáp, vỏ thiết bị kim loại, giá đỡ dây điện và phụ kiện cơ khí, cùng hoạt động cho thuê nhà xưởng.

...

Theo tiến độ, dự án sẽ được hoàn thành và đi vào hoạt động trong vòng 30 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư (dự kiến giữa năm 2028).

Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi theo quy định hiện hành, đồng thời phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về xây dựng, môi trường, an toàn lao động và công nghệ.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã cam kết; chủ động nguồn vốn, đảm bảo chất lượng công trình, góp phần phát triển công nghiệp hỗ trợ và mở rộng sản xuất trong Khu công nghiệp Phú Vinh nói riêng và KKT Vũng Áng nói chung.

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn

