Hà Tĩnh: Nhiều hồ đập xả tràn trước dự báo mưa lớn

Sáng 21/10, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, bắt đầu từ từ 10h ngày 21/10, đơn vị sẽ vận hành điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ) qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng từ 5 – 90m3/giây. Trước thời điểm xả tràn, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 29,19m. Thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước hồ.

Hồ Kẻ Gỗ.



Cũng theo Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn từ đêm 22 - 25/10 với lưu lượng 150 – 300mm do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình và gió Đông sau bão.

Bên cạnh hồ Kẻ Gỗ, để chủ động ứng phó trước dự báo mưa lớn do bão số 10 gây ra, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh sẽ đồng loạt vận hành xả tràn các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh, gồm: Bộc Nguyên, Kim Sơn, Thượng Sông Trí,

Dự báo từ đêm 22/10 đến ngày 25/10 khu vực Hà Tĩnh khả năng xảy ra một đợt mưa lớn.

Tổng lượng mưa các điểm dự báo: Thành Sen, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hoành Sơn, Hương Khê, Can Lộc, Hương Sơn, Vũ Quang, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Đức Thọ phổ biến 150-300mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

