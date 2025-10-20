Chuẩn bị đầu tư dự án hơn 8.000 tỷ đồng mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh

Một đoạn Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.



Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và Cục Đường bộ Việt Nam về việc xin ý kiến đối với Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nhằm tăng cường an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 và từng bước đầu tư, nâng cấp phù hợp theo quy hoạch được duyệt, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án nói trên.

Đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư.

“Để có đầy đủ cơ sở thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu và có ý kiến về nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, gồm: sự phù hợp với chiến lược, phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch có liên quan; sự phù hợp về mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư”, công văn của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có Tờ trình số 64/TTr-CĐBVN, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án.

Theo nội dung trình, dự án sẽ nâng cấp và mở rộng 3 đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh để đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 4 làn xe, mặt đường rộng từ 20,5 - 30 m, gồm:

...

Tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ), đoạn Km0+000 - Km16+326, với điểm đầu thuộc xã Thạch Hà, điểm cuối thuộc xã Cẩm Bình. Chiều dài khoảng 16,33 km.

Tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ), đoạn Km560+830 - Km589+660, với điểm đầu thuộc xã Kỳ Văn, điểm cuối thuộc phường Hoành Sơn. Chiều dài khoảng 28,83 km.

Tuyến qua Khu kinh tế Vũng Áng, đoạn Km560+830 - Km586+970, với điểm đầu thuộc xã Kỳ Văn, điểm cuối thuộc phường Hoành Sơn. Chiều dài khoảng 25,55 km.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của Dự án là 8.020 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 1.387 tỷ đồng. Dự án được kiến nghị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, với thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028.

Hiện, tuyến Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh bắt đầu từ cầu Bến Thủy (xã Nghi Xuân) đến Đèo Ngang (phường Hoành Sơn), bao gồm cả 2,9 km đoạn tuyến cũ theo hướng lên Đèo Ngang, có chiều dài toàn tuyến khoảng 130,4 km.

Trong đó, cụm tuyến tránh Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh gồm 3 đoạn tuyến tránh qua các đô thị: thị xã Hồng Lĩnh (cũ), TP Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh (cũ), tổng chiều dài 60,8 km. Các tuyến này đã được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 2-4 làn xe cơ giới.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 4 đoạn tuyến quy mô 2 làn xe, đã đưa vào khai thác từ năm 1998 đến năm 2015, nay không còn đáp ứng yêu cầu lưu thông trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tăng nhanh cùng tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa mạnh mẽ, mặt đường xuất hiện nhiều hư hỏng, xuống cấp.

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: baodautu.vn