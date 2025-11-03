Hà Tĩnh vẫn còn hơn 18.000 học sinh nghỉ học, hồ Kẻ Gỗ đang xả tràn lưu lượng 300m³/s

Trường tiểu học Cẩm Thành (xã Cẩm Bình) bị ngập sâu trong nước lũ vào ngày 2-11 - Ảnh: LÊ MINH

Sáng nay 3-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh vẫn còn 18.464 học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài.

Cụ thể, khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở có 28 trường với 13.417 học sinh; khối trường trung học phổ thông có 3 trường với 3.528 học sinh; khối trung tâm giáo dục thường xuyên có 10 lớp với 389 học sinh và khối trung cấp, cao đẳng có 31 lớp với 1.121 học sinh.

Mưa lớn kéo dài cùng với việc hồ Kẻ Gỗ xả lũ khiến hàng ngàn nhà dân bị ngập lụt - Ảnh: LÊ MINH

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình của mưa lũ và nguy cơ ngập lụt; thông tin kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để chủ động phòng tránh và kịp thời thông báo nghỉ học nếu cần thiết để đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Những ngôi nhà bị nước tràn vào nên người dân buộc phải tìm lên chỗ cao để tránh trú - Ảnh: LÊ MINH

Sáng cùng ngày, Văn phòng thường trực chỉ huy phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ huy phòng thủ dân dự tỉnh Hà Tĩnh) cho biết do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp gió đông trên cao, từ đêm 29-10 đến ngày 3-11 trên địa bàn tỉnh đã có mưa, riêng khu vực đồng bằng ven biển phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

... Một ngôi nhà của người dân ở phường Hà Huy Tập bị ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: LÊ MINH

Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa tự động từ 19h ngày 29-10 đến 7h ngày 3-11 phổ biến từ 600 - 1.328mm. Lượng mưa từ 19h ngày 2 đến 7h ngày 3-11 phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở phía nam của tỉnh, phổ biến từ 100 - 218mm (hồ Kim Sơn 218mm, Thượng Sông Trí 172mm, Kỳ Bắc 129mm, Sông Rác 107mm, Kỳ Thượng 101mm).

Đến 7h sáng nay, mực nước hồ Kẻ Gỗ 31,88m/32,5m đạt 93,3% dung tích thiết kế, hồ Sông Rác 21,89m/23,2m đạt 84,1%, hồ Ngàn Trươi 46,2m/52,0m đạt 70,7%.

Hiện hồ Kẻ Gỗ xả tràn với lưu lượng 300m3/s, hồ Sông Rác 250m3/s, hồ Kim Sơn 35m3/s (cao hơn so với thời điểm 21h là 10m3/s), thủy điện Hố Hô điều tiết qua tràn 10m3/s (giảm so với thời điểm lúc 21h đêm 2-11 là 89m3/s).

Nước lũ lên nhanh khiến hàng ngàn nhà dân ở Hà Tĩnh bị ngập lụt - Ảnh: LÊ MINH

Mưa lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng nên các địa phương phải tiến hành sơ tán dân để đảo bảo an toàn. Trong đó, xã Cẩm Duệ sơ tán 795 hộ với 1.395 người; xã Cẩm Bình sơ tán 560 hộ với 1.880 người; phường Hà Huy Tập sơ tán 225 hộ với 397 người…

Đến thời điểm hiện tại vẫn còn 5.377 nhà dân bị ngập lụt, trong đó xã Cẩm Duệ 2.434 nhà; xã Cẩm Bình 2.184 nhà; xã Cẩm Xuyên 227 hộ; phường Hà Huy Tập 520 hộ; hàng loạt tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ.

