Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Đại Tá Võ Quang Thiện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đến thăm hỏi, tặng quà động viên các hộ dân trong vùng ngập lụt



Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Đại tá Võ Quang Thiện – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh – cùng Đại tá Hoàng Anh Tú – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh – đã chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác cứu trợ, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Cẩm Duệ



Lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh và Bộ đội Biên phòng đã ứng trực tại chỗ, hỗ trợ di dời cục bộ các hộ bị ngập sâu đến các nhà cao tầng an toàn hơn để tránh trú.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, tặng quà động viên người dân ở vùng ngập lụt

Trong sáng cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 600 thùng mì tôm, lương khô và 300 thùng nước suối đóng chai, tổng trị giá trên 100 triệu đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng ngập lụt.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà động viên người dân vùng ngập lụt

Xã Cẩm Duệ nằm ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, liên tục có mưa lớn từ đêm 29-10 đến ngày 1-11. Việc xả tràn từ hồ Kẻ Gỗ kết hợp nước lũ dâng từ sông Ngàn Mọ khiến toàn xã có tới 2.950 hộ bị ngập. Chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán khoảng 795 hộ dân (1.395 người) đến nơi an toàn.

Trên tuyến Quốc lộ 8C đoạn qua xã Cẩm Duệ, nhiều vị trí bị ngập sâu 60–70cm, giao thông bị chia cắt. Đơn vị chức năng đã cắm biển cảnh báo và tạm thời ngăn không cho phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn.

>> Hình ảnh lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh giúp dân vùng ngập lụt:

Vận chuyển nhu yếu phẩm, nước uống hỗ trợ người dân vùng ngập lụt ở xã Cẩm Duệ







