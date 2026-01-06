Chính thức: Người dân được làm thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID

Công an hướng dẫn người dân đăng nhập hệ thống dữ liệu quốc gia thông qua VNeID tại Công an phường Sài Gòn (TP.HCM) - Ảnh: THANH HIỆP

Chính phủ ban hành Nghị định số 367 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo quy định mới, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính là nền tảng thống nhất để giải quyết thủ tục hành chính khi tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia. Hội đồng nhân dân thành phố quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh thuộc ủy ban nhân dân cùng số lượng chi nhánh trực thuộc.

Không tổ chức trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã thuộc ủy ban nhân dân cấp xã tại các địa phương lựa chọn mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Lãnh đạo trung tâm sẽ bao gồm một giám đốc và không quá ba phó giám đốc.

Về cách thức tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nghị định cũ quy định việc nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

...

Ngoài các cách thức nêu trên, Nghị định số 367 bổ sung quy định cho phép tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Cùng với đó bổ sung hợp phần cấu thành Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về hợp phần cấu thành Cổng dịch vụ công quốc gia, nghị định vừa ban hành cũng bổ sung quy định về hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính.

Có nghĩa hợp phần cấu thành Cổng dịch vụ công quốc gia bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia; hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị; hệ thống trao đổi định danh, xác thực điện tử; hệ thống thanh toán; đánh giá việc giải quyết thủ tục; giải đáp các vấn đề; giao diện cổng và hệ thống quản trị, nền tảng trí tuệ nhân tạo, nền tảng phân tích dữ liệu, hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính...

Cùng đó, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương không thực hiện tiếp nhận và giải quyết đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mô hình tập trung tại hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành.

Trong trường hợp này, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương được kết nối, đồng bộ dữ liệu giải quyết các thủ tục hành chính từ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành để tra cứu, khai thác, theo dõi, thống kê, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.

Tác giả: Ngọc An