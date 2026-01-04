Hà Tĩnh: Tăng cường huy động lực lượng, đảm bảo an toàn giao thông

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh kiểm tra phương tiện vận tải hành khách trên tuyến quốc lộ 1A.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài, theo đó trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao hơn so với ngày thường. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công tác tuần tra, kiểm soát giao thông ở tỉnh Hà Tĩnh được tăng cường, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân, du khách đi lại trong dịp Tết Dương lịch.

Ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1A, các phương tiện vận tải hành khách, xe ô tô con và xe máy tần suất hoạt động nhiều, song cơ bản đều chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, phương tiện vận tải hành khách đường dài thực hiện chở đúng số ghế, giường nằm trên xe, không để xảy ra hiện tượng nhồi nhét khách cũng như vi phạm về tốc độ, chở hàng cấm, hàng hóa cồng kềnh.

"Dịp nghỉ Tết Dương lịch nhu cầu đi lại của người dân, du khách tăng cao. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chúng tôi luôn chấp hành các quy định của pháp luật, bố trí sắp xếp giường nằm cho hành khách hợp lý, nhắc nhở mọi người không vận chuyển hàng cấm trên xe. Cùng với đó, việc chấp hành các quy định về tốc độ cũng được chú trọng, góp phần đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông" - lái xe Nguyễn Đình Phục ở tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh thực hiện quyết liệt, xuyên suốt dịp Tết Dương lịch.

Tỉnh Hà Tĩnh có quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 8A, đường Hồ Chí Minh và nhiều tuyến giao thông trọng điểm, kết nối liền mạch. Trên địa bàn hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều công trình, dự án lớn, vì vậy lưu lượng người, phương tiện tăng cao. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, mỗi lái xe cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.

"Công tác tuần tra, kiểm soát giao thông được thực hiện quyết liệt, đồng bộ dịp cuối năm, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới. Qua kiểm tra, nhìn chung người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, những trường hợp vi phạm về tốc độ, tải trọng và nồng độ cồn đã được phát hiện, xử lý kịp thời. Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì đảm bảo khép kín địa bàn, việc xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với những trường hợp vi phạm" - một cán bộ phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cho biết.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 1/1 đến 11 giờ ngày 4/1/2026, các lực lượng chức năng đã lập biên bản 560 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 171 trường hợp, phạt tiền 550 triệu đồng; vi phạm tốc độ 105 trường hợp, phạt tiền 292 triệu đồng; vi phạm quá khổ, quá tải 3 trường hợp, phạt tiền 27,7 triệu đồng...Trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 2 người bị thương.

Những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đều được các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh xử lý theo quy định hiện hành.

Dịp cuối năm và Tết Dương lịch, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở tỉnh Hà Tĩnh cơ bản ổn định, thông suốt, người dân, du khách đi lại thuận lợi, an toàn. Điều đó cho thấy bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các lực lượng chức năng thì người dân đã nâng cao ý thức, trách nhiệm, dần hình thành thói quen, xây dựng nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông.

