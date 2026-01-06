Cháy nhà kèm tiếng nổ, 3 người thương vong, hiện trường có nhiều xác pháo

Hiện trường vụ cháy có nhiều xác pháo - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 5-1, Công an Hà Nội cho biết các đơn vị chức năng đang điều tra vụ cháy làm một người chết và hai người bị thương vào chiều cùng ngày ở xã Phúc Thọ.

Thông tin từ công an, khoảng 16h10, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được điều động đến hiện trường tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên (19 tuổi) đã tử vong và đưa hai người bị thương đi cấp cứu.

Đến 16h35 cùng ngày, lực lượng đã hoàn tất công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường ghi nhận có nhiều xác pháo.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để giải quyết theo quy định.

Thông tin thêm với Tuổi Trẻ Online, nhân chứng tại hiện trường cho biết sự việc xảy ra khoảng 16h cùng ngày với tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà 2 tầng.

Tác giả: Hồng Quang