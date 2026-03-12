Doanh nghiệp tại Nghệ An được quyền mua gần 30 kg vàng "tang vật thi hành án" ở Hà Tĩnh

Tham gia bốc thăm có 6 doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh, tuy nhiên, không có doanh nghiệp nào tại Hà Tĩnh tham gia.

Toàn cảnh buổi bốc thăm. Ảnh: TT.



Kết quả, Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) đã trúng bốc thăm, được quyền mua tài sản nêu trên.

Tại buổi bốc thăm, đại diện Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt cũng đã ký hợp đồng mua tài sản là 30kg vàng với giá hơn 142 tỷ đồng mà Sở Tài chính tổ chức bán.

Ảnh: TT.

Trước khi tham gia bốc thăm, khách hàng phải đặt cọc 20% giá trị tài sản, tương đương hơn 28 tỷ đồng. Trường hợp khách hàng trúng bốc thăm mua tài sản và ký hợp đồng mua nhưng sau đó không mua sẽ bị mất tiền cọc đã đặt.

Được biết, Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt hoạt động trong lĩnh vực chế tác và buôn bán vàng.

Đại diện Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt đã ký hợp đồng mua tài sản. Ảnh: TT.



Trước đó như Đại đoàn kết đưa tin, Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo về việc tổ chức bán 29.935,6 gram vàng, giá bán hơn 142 tỷ đồng.

Số vàng này là tang vật thi hành án của 2 vụ án bị bắt giữ, vận chuyển vàng trái phép qua biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) trong năm 2024.

