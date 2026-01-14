Hà Tĩnh: Tuyên phạt 21 tháng tù đối tượng bạo hành con riêng của vợ

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)



Ngày 13/1, Tòa án nhân dân khu vực 3 (tỉnh Hà Tĩnh) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1994, trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) 21 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Nam chung sống cùng vợ là chị Bàn Thị Bình (sinh năm 1996) và con riêng của chị Bình là cháu H.T.N.L (sinh năm 2015). Khoảng 22 giờ ngày 18/10/2025, sau khi uống rượu bia, Nam về nhà trọ và hỏi cháu L. về việc bà Trần Thị Hương (mẹ đẻ của Nam) có đến chơi hay không.

Do cháu L. trả lời không nhớ, Nam cho rằng cháu cố tình che giấu. Sẵn có mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân và định kiến về con riêng của vợ, đối tượng đã mất kiểm soát hành vi.

Nam dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt, đồng thời sử dụng gậy gỗ và búa đinh tấn công vào người, chân, tay và vùng đầu cháu L. Hậu quả, cháu L. bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 7%.

Cơ quan tố tụng nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng hung khí nguy hiểm xâm hại trực tiếp đến sức khỏe của trẻ em (người dưới 16 tuổi) và có tính chất côn đồ.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của Nguyễn Văn Nam đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a, c, i, khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam mức án 21 tháng tù giam. Trước đó, bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại và được đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt./.

Tác giả: Hoàng Ngà

Nguồn tin: vietnamplus.vn