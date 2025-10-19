Hà Tĩnh: Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng b.ạo h.ành

Chiều 19-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết Công an xã Cổ Đạm đang tiến hành xác minh thông tin trên địa bàn có một bé gái nghi bị cha dượng hành hung phải nhập viện.

Hình ảnh cháu L. với những vết thương nghi do bị cha dượng đánh được đăng tải trên tài khoản Facebook Phan Thị Kim Oanh.

"Qua xác minh ban đầu có sự việc cháu bị đánh. Ngay sau khi nắm bắt được tình hình, chính quyền địa phương cũng đã đến động viên cháu" - ông Tuấn xác nhận.

Cháu L. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Facebook Phan Thị Kim Oanh

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 19-10, tài khoản Facebook Phan Thị Kim Oanh chia sẻ thông tin tại Bệnh viện TP Vinh cũ (tỉnh Nghệ An) có bé gái học lớp 5 trường Tiểu học Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) phải nhập viện do bị bố dượng hành hung, đánh đập rất nhiều lần.

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu L.

Tài khoản Facebook này thể hiện bức xúc và kêu gọi: Ai biết đường dây nóng bạo lực trẻ em nhờ gọi báo tin, tố cáo giúp cháu.

Kèm theo nội dung là hình ảnh, clip bé gái bị đánh với chi chít dấu roi in hằn ở lưng, mông, đùi và chân. Đặc biệt, trên đầu cháu còn có vết thương phải dùng gạc băng lại.

Nội dung sự việc về việc cháu L. bị cha dượng hành hung được tài khoản Facebook Phan Thị Kim Oanh đăng tải.

Trong đoạn clip được đăng tải, cháu bé nói rằng mình tên H.T.N.L ở xã Cổ Đạm.

Cháu kể lại vào ngày 18-9, bố cho rằng cháu nói dối liên quan đến việc bà đến nhà chơi, nên đã đánh cháu.

