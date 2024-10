Hà Tĩnh: Truy tìm bị hại liên quan đối tượng l.ừ.a đ.ả.o Nguyễn Trọng Khỏe

Ngày 24/10/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức nhận làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động do Nguyễn Trọng Khỏe (sinh năm 1991), trú tại thôn Thượng Hải, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 9/2022, Nguyễn Trọng Khỏe thành lập Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế GENKI (địa chỉ tại số 111A, đường Phan Đình Phùng, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), hoạt động trong lĩnh vực đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và một số nước nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Trọng khỏe dùng để lừ đảo. Ảnh: CAHT



Trong quá trình làm việc và sinh hoạt, Nguyễn Trọng Khỏe phát sinh nhiều khoản vay nợ, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận, hứa hẹn làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động để nhận tiền của nhiều cá nhân, sau đó không thực hiện và chiếm đoạt tài sản.

...

Với phương thức, thủ đoạn như trên, Nguyễn Trọng Khỏe đã chiếm đoạt số tiền 132 triệu đồng của anh Phan Thanh Toàn (sinh năm 1993), trú tại phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Quá trình làm việc, Khỏe khai nhận ngoài việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Toàn, Khỏe còn chiếm đoạt được tiền của nhiều cá nhân khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đọc lệnh khám xét đối với Nguyễn Trọng Khỏe (áo đen). Ảnh: CAHT



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Trọng Khỏe về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đề nghị những ai đã bị Nguyễn Trọng Khỏe lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê (địa chỉ số 271 đường Trần Phú, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) để trình báo hoặc liên hệ qua đồng chí Dương Trung Kiên - Điều tra viên (SĐT: 0374.606.900) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: Báo Công Thương