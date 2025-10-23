Hà Tĩnh: Tìm thân nhân b.é s.ơ s.i.n.h bị b.ỏ r.ơ.i

Ngày 23/10, nguồn tin từ UBND xã Hương Khê, địa phương vừa ban hành thông báo số 68/TB-UBND để tìm cha mẹ hoặc người thân của bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé gái bị bỏ rơi kèm theo bức thư của người mẹ.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 21/10, trong lúc đi thể dục, bà Phạm Thị M. (trú tại xóm 7, xã Hương Khê), bất ngờ nhìn thấy một bé sơ sinh được quấn trong chiếc khăn đặt ngay trước cổng nhà. Sự việc nhanh chóng được bà M. trình báo cho chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, UBND xã Hương Khê đã chỉ đạo Văn phòng HĐND, UBND xã, Công an xã và Trạm Y tế xã đến hiện trường kiểm tra, đồng thời thăm khám sức khỏe cho cháu bé.

...

Bé gái được xác định khoảng hơn 10 ngày tuổi, nặng 2,8kg, sức khỏe ổn định. Bên cạnh cháu có vài bộ quần áo cũ và một tờ giấy viết tay, ghi rõ ngày sinh cùng lời nhắn của người mẹ cho biết vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể nuôi con, mong được gia đình tốt bụng nhận nuôi.

Chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ việc và tạm giao cháu bé cho vợ chồng anh Phạm Quốc B. (39 tuổi, trú tại thôn 7, xã Hương Khê) chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ xác minh, tìm người thân.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch, UBND xã Hương Khê thông báo: ai là cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé liên hệ với UBND xã để làm thủ tục nhận lại.

Nếu sau 7 ngày kể từ ngày thông báo không có người đến nhận, xã Hương Khê sẽ tiến hành làm giấy khai sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý đối với trẻ bị bỏ rơi theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết