Vụ loạt villa đổ sập sau bão ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm thuộc về ai?

Dự án không thuộc nhóm công trình phải nghiệm thu

Theo tìm hiểu, dự án Hoa Tiên Paradise - Xuân Thành Golf & Resort (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) do Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư. Dự án quy mô hơn 121 ha, gồm hơn 560 lô biệt thự, shop villa và shophouse. Trong đó, dãy biệt thự hướng biển có 28 căn, mỗi căn diện tích 180 - 250 m², được thiết kế hiện đại, có sân vườn và không gian cây xanh.

Mặc dù được giới thiệu là khu biệt thự cao cấp, mỗi căn biệt thự có giá hàng chục tỷ đồng, nhưng chỉ một cơn bão lướt qua (bão số 10), hàng chục căn biệt thự đã hư hỏng nặng, bị xói lở móng, phần nền móng bị khoét sâu, lộ ra kết cấu đơn giản, nhiều căn đổ sập hoàn toàn.

Hàng chục căn biệt thự Khu resort Hoa Tiên Xuân Thành hư hỏng nặng, bị xói lở móng, phần nền móng bị khoét sâu, lộ ra kết cấu đơn giản.



Đáng nói, khi xảy ra sự cố, Chủ đầu tư đã nhanh chóng thuê nhân công, máy đào xúc cát ngay trên bãi biển cho vào hàng nghìn bao tải để đắp tuyến kè tạm che chắn sóng trước dãy biệt thự hướng ra biển. Từ đây, nhiều nghi vấn về chất lượng công trình không đảm bảo tiêu chuẩn đã được đặt ra.

Chủ đầu tư "chữa cháy" trước mắt bằng việc đắp hàng nghìn bao tải cát được lấy ngay tại bãi biển đắp thành tuyến kè tạm.



Liên quan đến vấn đề này, trả lời báo chí, ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Căn cứ vào Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng xây dựng công trình và một số Thông tư hướng dẫn (Thông tư 21, Thông tư 46, Thông tư 08) thì dự án trên không thuộc đối tượng của cơ quan nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu để đưa vào sử dụng, trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư".

Được biết, trong buổi làm việc với Chủ đầu tư sau sự cố, nhiều người mua biệt tự tại đây cho hay đã bỏ ra số tiền hàng chục tỷ đồng để mua biệt thự nhưng cảm thấy bất an vì chất lượng công trình “có vấn đề” chỉ sau một cơn bão.

Nhà đầu tư bất an trước công trình biệt thự có giá chục tỷ đồng/căn đổ sập hoàn toàn.



Một vấn đề đáng chú ý, theo giấy phép số 38 ngày 13/6/2016 do ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh ký thể hiện, Dự án xây dựng khu dịch vụ và Nhà nghỉ Xuân Thành có các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: Đường dài 25m, kết cấu mặt đường BTN dày 10 cm.

Trong giấy phép cũng nêu rõ, “kè biển dài 850m, sử dụng cọc dự ứng lực dài 5,4m, rộng 996mm, dày 300mm”



Trong giấy phép cũng nêu rõ, “kè biển dài 850m, sử dụng cọc dự ứng lực dài 5,4m, rộng 996mm, dày 300mm”. Tuy nhiên, qua quan sát, khu vực các biệt thự đổ sập, hư hỏng nặng có dấu hiệu không có kè biển chắn sóng như trong giấy phép.

Cần đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho khách hàng

Trao đổi với PV Báo Công lý, Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhìn nhận, vụ biệt thự ven biển đổ sập ở Hà Tĩnh sau bão số 10 lộ ra phần móng khá đơn giản, có dấu hiệu không xây kè theo giấy phép cần đợi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, tổ chức giám định để làm rõ nguyên nhân.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội



Ở góc độ chuyên môn, ông cho rằng, một công trình ven biển muốn tồn tại bền vững phải được thiết kế có tính đến yếu tố sóng, gió, xói lở và biến đổi khí hậu. Nếu quá trình thiết kế, thi công, nghiệm thu không đảm bảo tiêu chuẩn, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng và an toàn công trình.

Theo Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, hiện nay, làn sóng bất động sản tại thị trường Việt Nam đang ngày càng dễ tính. Không chỉ ở Khu resort Hoa Tiên Xuân Thành mà tại nhiều dự án bất động sản ven biển khác, nhiều người đầu tư xuống tiền nhanh mà không cần biết thông tin, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đảm bảo tài sản an toàn, cả hiện tại và tương lai.

...

“Nhà đầu tư bỏ một khoản tiền lớn ra mua tài sản trên bề mặt mà chẳng hề quan tâm xem chủ đầu tư xây dựng nó như thế nào, có đúng quy định không, cam kết những gì như vậy rất dễ gặp rủi ro khi có sự cố xảy ra”, Kiến trúc sư Trần Huy Ánh chia sẻ.

Luật sư Nguyễn Văn Đồng



Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Đồng, (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, chủ đầu tư có nghĩa vụ tổ chức khảo sát, thiết kế, thi công đúng quy chuẩn, lựa chọn đơn vị đủ năng lực, bảo đảm công trình chịu được điều kiện thời tiết cực đoan theo vùng.

Trong trường hợp nếu xây dựng biệt thự hướng biển không đảm bảo an toàn về lâu dài thì chủ đầu tư và cơ quan chức năng địa phương cần có phương án đền bù và di dời để đảm bảo an toàn cho khách hàng mua biệt thự. “Công trình biệt thự là công trình rất chắc và kiên cố, việc đổ sập, vỡ nát và để trơ ra phần móng kết cấu đơn giản không chỉ là hậu quả của thiên tai. Và dù xuất phát từ nguyên nhân nào đi chăng nữa chủ đầu tư cũng cần có hỗ trợ kịp thời cho các nhà đầu tư đã bỏ tiền ra mua biệt thự, đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho khách hàng’, Luật sư Đồng bày tỏ.

Xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác sử dụng đối với hạng mục công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức giải quyết sự cố công trình, tổ chức giám định nguyên nhân sự cố; xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) theo quy định. Cùng với đó, yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, các bên có liên quan tổ chức khắc phục sự cố, quyết định việc tiếp tục đưa công trình vào sử dụng.

Chủ đầu tư dự án Hoa Tiên Paradise là ai? Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành là chủ đầu tư dự án khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (hay được gọi là “Hoa Tiên Paradise” một thời gắn với tên tuổi ông Nguyễn Ngọc Mỹ (quê quán tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, thường trú quận 2, TP. Hồ Chí Minh) – Chủ tịch Tập đoàn VABIS (doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam). Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 7/2007, địa chỉ trụ sở tại thôn Thành Vân, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Khi mới thành lập, ông Nguyễn Ngọc Mỹ là đại diện pháp luật, giữ chức chủ tịch HĐQT. Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ đăng ký 30 tỷ đồng do các cổ đông góp vốn gồm: ông Nguyễn Ngọc Mỹ 28,8 tỷ đồng (tương đương 96% cổ phần); bà Nguyễn Ngọc Thanh Uyên, trú tại Úc 600 triệu đồng (tương đương 2% cổ phần); ông Nguyễn Đình Thiện trú tại Úc 600 triệu đồng (tương đương 2% cổ phần). Cuối năm 2019, Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng và cũng do ông Nguyễn Ngọc Mỹ làm người đại diện pháp luật, giữ chức vụ chủ tịch HĐQT công ty. Đến thời điểm cuối tháng 3/2022, cơ cấu lãnh đạo Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành có sự thay đổi. Ông Nguyễn Ngọc Mỹ lúc này không còn là chủ tịch HĐQT, thay vào đó là ông Vương Văn Tường. Ông Tường (thường trú tại TP. Hà Nội) giữ chức chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành đồng thời cũng là thành viên HĐQT của Cen Land. Bà Hồ Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1988 đến từ Nghệ An, được giao nắm giữ vị trí giám đốc công ty. Đến ngày 16/5/2023, Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành tiếp tục có sự thay đổi người đại diện pháp luật kiêm chức danh giám đốc công ty. Theo đó, ông Hoàn Sơn Dương, sinh năm 1980, trú tại Hà Nội là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc công ty.

Tác giả: Việt An

Nguồn tin: Báo Công Lý