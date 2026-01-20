Hà Tĩnh rà soát toàn bộ quy trình pháp lý Dự án Nhà máy xử lý rác thải rắn 1500 tỷ

Giải quyết bài toán chôn lấp rác thải

Hiện nay, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khoảng trên 650 tấn/ngày đêm và dự báo tăng lên khoảng 1.000 tấn/ngày đêm vào năm 2030. Vì vậy, việc đầu tư thêm các cơ sở xử lý rác thải là yêu cầu cấp bách, trong đó có Nhà máy Xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc. Dự án đã được đưa vào Đề án “Tăng cường năng lực thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đến năm 2030” được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt từ năm 2023 và phù hợp với các quy hoạch liên quan của tỉnh này.

Nhà máy xử lý chất thải hiện đại, quy mô lớn được kỳ vọng giải quyết bài toán khi bãi rác Hồng Lộc đã hết thời hạn sử dụng. Sau hơn 10 năm hoạt động, bãi rác đã đầy, rơi vào tình trạng quá tải kéo dài.

Dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc do Công ty Cổ phần Môi trường và Xử lý rác thải An Dương (Nghệ An) thực hiện. Dự kiến đến năm 2029, nhà máy sẽ hoàn thành với quy mô khoảng 9,5ha, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng; công suất xử lý khoảng 950 tấn rác/ngày đêm...

Dự án này đã cơ bản hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức thẩm định. Các giải pháp bảo vệ môi trường từ thu gom, xử lý nước thải, khí thải đến quản lý chất thải rắn đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng và đánh giá đạt yêu cầu. Hiện doanh nghiệp đang triển khai các thủ tục theo đúng quy trình để sớm khởi công dự án.

Việc đưa vào đầu tư xây dựng vào thời điểm hiện tại là hết sức cần thiết khi Khu xử lý rác thải tại xã Hồng Lộc được xây dựng trên diện tích 5ha, với tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước đã hết thời hạn hoạt động từ tháng 6/2025. Tuy nhiên, trong bối cảnh chưa có bãi rác thay thế, lượng rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày của các địa phương vẫn buộc phải tập kết về đây.

Khu xử lý rác thải tại xã Hồng Lộc đã hết thời hạn hoạt động từ tháng 6/2025



Ghi nhận thực tế, rác thải tại khu vực này thời gian gần đây không được chôn lấp hay đốt như trước đây mà chất đống, để lộ thiên trên bãi đất trống. Các hố chôn lấp chất đầy rác thải sinh hoạt, nước rác rỉ ra bên ngoài. Công nhân phải thường xuyên dùng máy móc san gạt để bảo đảm lối đi cho xe thu gom rác. Qua thời gian, rác tồn đọng, dồn ứ với hàng nghìn tấn chất cao như núi, gây ô nhiễm môi trường.

Người dân địa phương cũng như lãnh đạo xã Hồng Lộc bày tỏ lo ngại về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước nếu tình trạng này kéo dài. Vì thế, vấn đề cấp bách hiện nay đó là cần có giải pháp xử lý bãi rác đang hiện hữu ở xã Hồng Lộc.

...

Những băn khoăn chính đáng của người dân

Trái lại với sự hồ hởi đón nhận khi mà địa phương được đầu tư một Nhà máy Xử lý chất thải rắn hiện đại ngàn tỷ thì những ngày qua người dân của nhiều xóm ở xã Hồng Lộc lại phản ứng gay gắt.

Người dân cơ bản không phản đối chủ trương xây dựng Nhà máy mà chưa đồng tình về vị trí đặt nhà máy và công nghệ xử lý. Tuy nhiên, việc không được thông tin đầy đủ, không được lấy ý kiến trong khi vị trí xây dựng nhà máy rác nằm ngay đầu nguồn nước sạch, cách hồ Cu Lây nơi cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho 17.000 hộ dân khoảng 1 km và nằm sát đập Đồng Hố là hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu cho toàn bộ diện tích lúa của xã Hồng Lộc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và các hoạt động của người dân cần phải được xử lý hợp lý.

Hơn 200 người dân của 11 thôn ở xã Hồng Lộc dự hội nghị cung cấp thông tin về Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn



Cũng theo người dân thì dự án trên sẽ sử dụng công nghệ xử lý rác kết hợp thu hồi nhiệt phát điện hiện đại, công suất xử lý khoảng 950 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện 30MW, chia làm 2 giai đoạn. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần giải quyết bài toán xử lý rác thải trên toàn bộ địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung. Công suất xử lý rất lớn cho nên nhà máy rác tương lai còn xử lý cả rác thải công nghiệp đem từ địa bàn khác. Đây chính là điều họ không hài lòng mà kịch liệt phản đối.

Để lắng nghe nguyện vọng của người dân, chiều 8/1 vừa qua, UBND xã Hồng Lộc đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn xã Hồng Lộc. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành; đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ đầu tư dự án cùng hơn 200 người dân của 11 thôn ở xã Hồng Lộc.

Sau hội nghị này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản liên quan đến Dự án Nhà máy xử lý chất thải tại xã Hồng Lộc. Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ quy trình pháp lý của dự án, từ quy hoạch, chủ trương đầu tư, giao đất đến đánh giá tác động môi trường, đối chiếu với quy định pháp luật và ý kiến người dân.

Đối với UBND xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến người dân, rà soát các thủ tục hành chính đã thực hiện, khắc phục những hạn chế (nếu có) và đảm bảo thực hiện đúng tinh thần dân chủ.

Ngoài ra, đối với Công ty CP Môi trường và Xử lý rác thải An Dương, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu làm rõ các nội dung còn ý kiến trái chiều của người dân, hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định. Công an tỉnh Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương trong quá trình xử lý vụ việc.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: congnghiepmoitruong.vn