Hà Tĩnh: Tìm giải pháp cho bãi rác quá tải ở Hồng Lộc

Băn khoăn chính đáng của người dân

Ghi nhận thực tế, rác thải tại khu vực này thời gian gần đây không được chôn lấp hay đốt như trước đây mà chất đống, để lộ thiên trên bãi đất trống. Các hố chôn lấp chất đầy rác thải sinh hoạt, nước rác rỉ ra bên ngoài. Công nhân phải thường xuyên dùng máy móc san gạt để bảo đảm lối đi cho xe thu gom rác. Qua thời gian, rác tồn đọng, dồn ứ với hàng nghìn tấn chất cao như núi, gây ô nhiễm môi trường.

Một số hộ dân ở thôn Thượng Phú (xã Hồng Lộc) chịu ảnh hưởng nặng nề từ bãi rác quá hạn. Người dân chia sẻ, vào những ngày nắng nóng hoặc gió lớn, mùi rác ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình. Nhiều người cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước nếu tình trạng này kéo dài. Vì thế, vấn đề cấp bách hiện nay đó là cần có giải pháp xử lý bãi rác đang hiện hữu ở xã Hồng Lộc.

Những ngày qua, người dân địa phương nhận được thông tin, ở khu vực này sẽ xây dựng Nhà máy xử lý rác thải rắn, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng. Lo ngại nhà máy rác thải quy mô lớn tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, người dân đã phản ứng gay gắt.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, Nhà máy xử lý chất thải rắn Hồng Lộc có tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đổng, tổng công suất xử lý 950 tấn chất thải/ngày đêm và công suất phát điện 30MW. Vị trí thực hiện dự án cách khu dân cư gần nhất là thôn Liên Sơn, xã Tùng Lộc khoảng 800m; cách các khu dân cư ở xã Hồng Lộc từ 2 – 2,5km, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với môi trường theo quy chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (yêu cầu khoảng cách an toàn về môi trường là 300m). Nhà máy dự kiến cách hồ Cu Lây khoảng 1km, cách đập Đồng Hố khoảng 200m nhưng nằm phía hạ lưu của các hồ này.

Ông Võ Tá Bình - Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc cho biết, vấn đề người dân băn khoăn nhất hiện nay đối với Nhà máy xử lý rác thải rắn là vị trí đặt nhà máy và công nghệ xử lý. “Chúng tôi đã ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân và chuyển tải đến cơ quan chức năng để kiến nghị cấp có thẩm quyền, giải quyết thấu đáo kiến nghị của người dân” - ông Bình nhấn mạnh.

Nhà máy điện rác sẽ giải quyết lo ngại của người dân

Ông Võ Tá Bình cũng thông tin, vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cho cán bộ xã, thôn đi khảo sát mô hình nhà máy điện rác ở TP Huế - dự án tương tự sẽ triển khai ở Hồng Lộc. Qua tìm hiểu ban đầu, đây là mô hình xử lý rác bằng công nghệ hiện đại, vận hành theo nguyên tắc tuần hoàn, hạn chế tối đa việc xả thải ra môi trường.

Ông Trần Danh Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Lộc cũng cho biết, việc xây dựng nhà máy dự án xử lý rác thải ở Hồng Lộc đã được huyện Lộc Hà cũ triển khai từ năm 2015. Vừa qua, xã cấp giấy chứng nhận cho thuê đất để thực hiện Dự án Nhà máy rác thải rắn Hồng Lộc, đây là một quy trình của quá trình thực hiện kéo dài 10 năm qua. “Việc địa phương cho thuê đất không có nghĩa là nhà đầu tư muốn làm gì thì làm mà có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, người dân và có các chế tài cụ thể trong các quy định pháp luật” – ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, trước đây, có nhà đầu tư đề xuất nhà máy xử lý rác với vốn đầu tư 220 tỷ đồng nhưng không được tỉnh chấp thuận do quy mô, công nghệ không đáp ứng yêu cầu. Khi có nhà đầu tư trình dự án nhà máy điện rác tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng với công nghệ hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường, dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

“Người dân có quyền băn khoăn và bày tỏ ý kiến. Điều quan trọng là các ý kiến ấy không vi phạm pháp luật và được lắng nghe một cách nghiêm túc, phản hồi bằng những giải pháp cụ thể. Người dân không nên để bị kích động và có những lời nói, hành động quá khích, vô tình vi phạm pháp luật” - ông Vinh nhấn mạnh.

Theo ông Vinh, một số giải pháp kỹ thuật và quản lý cũng đang được đặt ra nhằm tăng cường tính minh bạch và giám sát cộng đồng. Trong đó có phương án bố trí trung tâm quan trắc môi trường ngay tại địa phương để người dân trực tiếp theo dõi các chỉ số môi trường. Xe vận chuyển rác sử dụng xe chuyên dụng, đảm bảo không làm rơi vãi, chảy nước suốt quá trình vận chuyển. Xe đi theo lộ trình nội bộ quy định, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu dân cư. Tro xỉ phát sinh sau xử lý sẽ được vận chuyển đến các cơ sở đủ điều kiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Ngày 10/1/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản số 232/UBND-NL3 liên quan đến Dự án Nhà máy xử lý chất thải tại xã Hồng Lộc sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân. Theo đó, tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ quy trình pháp lý của dự án, từ quy hoạch, chủ trương đầu tư, giao đất đến đánh giá tác động môi trường, đối chiếu với quy định pháp luật và ý kiến người dân; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/1/2026.

