Bãi rác thải hết hạn: Cấp thiết việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải

Tìm kiếm giải pháp xử lý bãi rác quá tải, gây ô nhiễm môi trường

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên Người đưa tin, tại xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, một khu xử lý rác thải sau 10 năm hoạt động đã hết hạn, dẫn đến tình trạng quá tải, khiến hàng nghìn tấn rác tồn đọng, chất đống cao như núi.

Khu xử lý rác thải xã Hồng Lộc rơi vào tình trạng quá tải, khiến hàng nghìn tấn rác tồn đọng.

Việc khu xử lý rác do ngừng hoạt động trong thời gian dài đã gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân xung quanh. Bởi vậy, việc xây dựng một nhà máy xử lý rác thải trở thành vấn đề cấp thiết và cấp bách hiện nay.

Do nơi đây dừng hoạt động, người dân đã đưa rác thải tập kết ở ngoài cổng, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

Mặc dù vậy, dự án nhà máy xử lý chất thải quy mô khoảng 9,6ha tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng tại xã Hồng Lộc khi đưa ra để lấy ý kiến cộng đồng thì gặp phải nhiều nghi ngại từ phía người dân.

Vậy nên, phương án xây dựng nhà máy xử lý đang trở thành vấn đề cấp thiết hiện nay.

Anh Mai Quốc Công (trú thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc) cho biết: "Người dân chúng tôi không phản đối việc xây dựng nhà máy xử lý rác, vì đây là dự án cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi phản đối vị trí đặt nhà máy. Khi nhà máy đặt quá gần nguồn nước sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nông nghiệp, sinh hoạt và sức khỏe cộng đồng, khiến người dân rất lo lắng".

Theo người dân địa phương, dự án được quy hoạch ở thượng nguồn, gần khu dân cư và gần hồ Cù Lây là nguồn nước sinh hoạt, cạnh đó là hồ Đồng Hố cấp nước tưới tiêu cho hàng nghìn hộ dân vùng hạ du.

Tăng cường đối thoại, giải thích rõ các vấn đề người dân quan tâm

...

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Tá Bình, Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc cho biết, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc làm việc lấy ý kiến người dân nhằm giải quyết một số vấn đề liên quan đến rác thải trên địa bàn.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đoàn công tác học hỏi mô hình xử lý rác thải. Ảnh Văn Đức.

Sau cuộc làm việc, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành Văn bản số 232/UBND-NL3 giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ quy trình pháp lý của dự án, từ quy hoạch, chủ trương đầu tư, giao đất đến đánh giá tác động môi trường, đối chiếu với quy định pháp luật và ý kiến người dân.

Đối với nhà đầu tư, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường và xử lý rác thải An Dương tiếp thu đầy đủ các ý kiến của người dân tại hội nghị rà soát, phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ các vấn đề còn vướng mắc, đảm bảo việc thực hiện các thủ tục khách quan, minh bạch, đúng pháp luật.

Đây là nhà máy điện rác tương tự sẽ triển khai ở xã Hồng Lộc trong thời gian sắp tới. Ảnh Văn Đức.

Đồng thời, vào ngày 16/1, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cho cán bộ xã, thôn đi khảo sát mô hình nhà máy điện rác ở TP Huế - dự án tương tự sẽ triển khai ở Hồng Lộc. Qua tìm hiểu ban đầu, đây là mô hình xử lý rác bằng công nghệ hiện đại, vận hành theo nguyên tắc tuần hoàn, hạn chế tối đa việc xả thải ra môi trường.

Về việc này, ông Đặng Hữu Bình, Trưởng phòng Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh) cho biết, dự án này đã được UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương với công nghệ đốt rác thu hồi năng lượng để phát điện với quy mô gồm 2 giai đoạn có tổng công suất xử lý 950 tấn chất thải/ngày đêm và công suất phát điện 30MW.

Vị trí thực hiện dự án cách khu dân cư gần nhất là thôn Liên Sơn, xã Tùng Lộc khoảng 800m; cách các khu dân cư ở xã Hồng Lộc từ 2 – 2,5km, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với môi trường theo quy chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (yêu cầu khoảng cách an toàn về môi trường là 300m).

Quy trình khép kín và tự động hóa cao không chỉ giải quyết căn bản vấn đề rác thải mà còn góp phần thu hồi năng lượng, tái sử dụng tài nguyên, phù hợp với xu thế đô thị bền vững.

"Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc sẽ xử lý rác tồn đọng trong khu xử lý hiện nay, đồng thời khai thác rác đã chôn để xử lý đốt, giúp khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng", ông Bình nói.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

