Thực hư việc Hòa Minzy bất ngờ được tặng 6 cây vàng?

Hòa Minzy là một trong những giọng ca nổi bật của Vbiz với hình ảnh gần gũi, giàu năng lượng tích cực. Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh ghi dấu ấn bằng loạt bản hit cùng phong cách giao lưu thân thiện, được đông đảo khán giả yêu mến.

Mới đây, tại một sự kiện giao lưu, Hòa Minzy bất ngờ khi được nhóm "fan cứng" trao tặng món quà đặc biệt là 6 "cây vàng" nhân dịp MV Bắc Bling tròn 1 tuổi. Khoảnh khắc nhận quà khiến nữ ca sĩ không giấu được sự ngỡ ngàng. Cô bật cười thích thú, liên tục cảm ơn và tương tác hài hước với người hâm mộ ngay trên sân khấu.

Hòa Minzy bật cười khi khán giả tặng 6 "cây vàng". (Ảnh chụp màn hình từ TikTok @onlylove.hoaminzy).

Dù 6 "cây vàng" chỉ là trang sức mạ vàng, mang tính tượng trưng nhưng ý nghĩa tinh thần phía sau mới là điều đáng chú ý. Món quà được khán giả chuẩn bị như một cách "lấy hên" cho chặng đường tiếp theo của nữ ca sĩ, đồng thời tạo nên màn tương tác gần gũi, vui vẻ giữa thần tượng và fan. Nhiều khán giả nhận xét sự duyên dáng, tự nhiên của giọng ca sinh năm 1995 chính là yếu tố giúp cô giữ được lượng người hâm mộ bền vững suốt nhiều năm qua.

Nữ ca sĩ ăn mừng khi MV Bắc Bling tròn 1 tuổi, là sản phẩm nổi bật trong sự nghiệp ca hát của cô.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy cũng chia sẻ niềm vui khi MV Bắc Bling chính thức tròn 1 tuổi và cán mốc gần 300 triệu lượt xem. Nữ ca sĩ xúc động viết: "Chúc mừng gần 300M Views sau 1 năm ra mắt, em xin cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người đã giúp em có thành công để đời này ạ". Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác cùng nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Nữ ca sĩ Hòa Minzy xúc động chia sẻ trên trang cá nhân mới đây: "Hòa đã lọt vào đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam Tiêu Biểu năm nay. Giải thưởng mà bất cứ thanh niên yêu nước nào cũng mong muốn nhận được".

... Hòa Minzy được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, một trong những phần thưởng cao quý dành cho thanh niên có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực trên đất nước. Ngay sau khi dòng thông báo được đăng tải, Hòa Minzy đã nhận được vô số bình luận chúc mừng từ người hâm mộ khắp cả nước.

Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" được tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân không quá 35 tuổi có thành tích nổi bật, góp phần tích cực vào sự phát triển xã hội ở nhiều lĩnh vực như học tập, sáng tạo, xã hội, thể thao, văn hóa – nghệ thuật, khởi nghiệp và hoạt động cộng đồng.

Trong danh sách đề cử năm 2025, Hòa Minzy được giới thiệu cùng với một số gương mặt nổi bật khác trong lĩnh vực Văn hóa – nghệ thuật. Việc nữ ca sĩ được lọt vào danh sách đề cử là minh chứng cho những đóng góp đáng kể của cô trong đời sống nghệ thuật những năm gần đây.

Kỳ vọng Hòa Minzy sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2026.

Trong năm 2025, Bắc Bling được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Hòa Minzy. Ca khúc không chỉ tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng số mà còn giúp cô khẳng định vị trí vững chắc trong làng nhạc Việt. Sự kết hợp giữa giai điệu bắt tai, màu sắc văn hóa vùng miền cùng hình ảnh được đầu tư chỉn chu đã tạo nên sức hút lâu dài cho sản phẩm.

Với nền tảng thành tích vững chắc trong năm 2025, nhiều khán giả kỳ vọng nữ ca sĩ sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2026. Sự ủng hộ bền bỉ từ người hâm mộ, cùng tinh thần cầu tiến và chăm chỉ, được xem là động lực để Hòa Minzy duy trì sức nóng.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn