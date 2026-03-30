Phúc Đạt Group 'đặt cược' nghìn tỷ vào 1.900 căn NƠXH tại Hà Tĩnh

1.900 căn hộ cho người thu nhập thấp

Mới đây thị trường bất động sản Hà Tĩnh đang chứng kiến sự xuất hiện của siêu dự án nhà ở xã hội (NƠXH) quy mô 1.900 căn hộ tại phường Trần Phú. Công trình mang dấu ấn xã hội sâu sắc với dòng vốn đầu tư từ Liên danh PHUCDAT GROUP trong một "cuộc chơi" có tổng giá trị lên tới hơn 2.381 tỷ đồng.

Nghi thức động thổ dự án nhà ở xã hội ở phường Trần Phú. Ảnh: VĐ



Dự án NƠXH tại phường Trần Phú, do Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh (thuộc Liên danh PHUCDAT GROUP) làm chủ đầu tư, chính thức được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao thực hiện vào tháng 9/2025. Nằm trên quỹ đất gần 6ha tại tổ dân phố Đoài Thịnh, dự án bao gồm 5 tòa nhà cao 15 tầng và 1 tòa thương mại, cung cấp hơn 1.900 căn hộ. Đối tượng phục vụ đa dạng từ người có thu nhập thấp, công nhân đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Điểm nhấn của dự án không chỉ nằm ở số lượng căn hộ mà còn ở tầm nhìn phát triển một khu đô thị mới hoàn chỉnh. Với hệ thống giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian công cộng, cây xanh và các dịch vụ thiết yếu được đầu tư đồng bộ, dự án hứa hẹn nâng tầm chất lượng sống cho cư dân. Đây được xem là yếu tố nền tảng, quyết định sự bền vững và văn minh của khu dân cư trong dài hạn.

Tại lễ động thổ mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành nhấn mạnh "Việc triển khai dự án NƠXH lần này có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Hà Tĩnh đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu 3.548 căn NƠXH đến năm 2030, theo Nghị quyết 7/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/1/2026. Với quy mô 1.900 căn, dự án tại phường Trần Phú sẽ là động lực then chốt, góp phần đáng kể vào việc đạt chỉ tiêu, đồng thời tạo đà lan tỏa để thu hút thêm các dự án NƠXH khác trên địa bàn tỉnh".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường đầu tư công bằng, minh bạch cho doanh nghiệp.

Chi nghìn tỷ định vị sân chơi mới của Phúc Đạt Group

Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.381 tỷ đồng, dự án NƠXH tại phường Trần Phú là một "deal" đòi hỏi nguồn lực tài chính dồi dào và năng lực quản lý dự án hiệu quả. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm khoảng 476 tỷ đồng, phần còn lại (khoảng 1.904 tỷ đồng) sẽ được huy động hợp pháp từ các nguồn khác. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm, với thời hạn hoạt động 50 năm.

Liên danh PHUCDAT GROUP, gồm 3 doanh nghiệp đều thuộc hệ sinh thái là Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh, Công ty TNHH Phúc Đạt Connect 2 và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt.

... Ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phúc Đạt Group. Ảnh VĐ



Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh được thành lập tương đối mới vào tháng 5/2023 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ ban đầu chỉ 126 tỷ đồng, doanh nghiệp này đã có sự tăng vốn đáng kể lên 476,5 tỷ đồng vào giữa tháng 9/2025, gấp gần 3,8 lần. Sự tăng vốn nhanh chóng này, đặc biệt từ các cổ đông chính là ông Nguyễn Văn Mạnh (nắm 58%) và bà Nguyễn Thị Hạnh (nắm 39%), cho thấy sự chuẩn bị nguồn lực tài chính mạnh mẽ và nghiêm túc cho dự án nghìn tỷ tại Hà Tĩnh.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt – "đầu tàu" của liên danh được thành lập từ năm 2006, có trụ sở tại TP.HCM với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Tự giới thiệu là tập đoàn đa lĩnh vực với bất động sản là mũi nhọn, Phúc Đạt Group đã chứng minh năng lực qua nhiều dự án NƠXH tại Bình Dương như Khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên, Chung cư Phúc Đạt Connect, Phúc Đạt Tower 2. Việc mở rộng đầu tư vào Hà Tĩnh cho thấy chiến lược khai thác tiềm năng thị trường NƠXH tại các tỉnh thành mới, nơi nhu cầu vẫn còn rất lớn và chính sách ưu đãi đang được đẩy mạnh.

Thành viên còn lại, Công ty TNHH Phúc Đạt Connect 2, được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ 222,6 tỷ đồng, cũng là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái Phúc Đạt Group, bổ sung vào kinh nghiệm và năng lực triển khai dự án.

Kỳ vọng thị trường và thách thức quản lý dòng vốn

Sự hiện diện của dự án NƠXH tại Trần Phú không phải là dấu ấn đơn lẻ. Hà Tĩnh đang đồng thời chứng kiến dự án NƠXH giai đoạn 2 tại phường Thành Sen với hơn 500 căn hộ đang được tăng tốc thi công, dự kiến cất nóc vào ngày 19/5/2026. Sự song hành của hai dự án quy mô này là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong việc kiến tạo một thị trường nhà ở cân bằng, đáp ứng nhu cầu thực của người dân và là tiền đề cho một chiến lược phát triển đô thị bền vững.

Công trường thi công NƠXH giai đoạn 2 tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Tuấn Trần



Một chuyên gia bất động sản tại Hà Tĩnh nhận định, "sự xuất hiện của Phúc Đạt lần này có thể là thuận lợi về cơ chế, nhân văn trong phục vụ đối tượng. Tuy nhiên, với tổng vốn đầu tư lên đến 2.381 tỷ đồng và quy mô hơn 1.900 căn hộ, Phúc Đạt Group cùng các đối tác sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Áp lực quản lý tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình trong bối cảnh thị trường biến động là điều không thể xem nhẹ.

Đặc biệt, việc huy động liên tục và hiệu quả dòng vốn hơn 1.904 tỷ đồng (từ các nguồn hợp pháp khác ngoài vốn chủ sở hữu) trong suốt 5 năm thực hiện dự án đòi hỏi năng lực tài chính và quản trị rủi ro vượt trội. Bên cạnh đó, việc tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật về xây dựng, đất đai và NƠXH cũng là yếu tố then chốt quyết định sự thành bại".

Sự đồng hành và cam kết của chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ vướng mắc hành chính, tạo thuận lợi về mặt bằng và an ninh trật tự sẽ là yếu tố then chốt giúp dự án vượt qua các trở ngại. Kết hợp với kinh nghiệm đã được kiểm chứng của Phúc Đạt Group trong phân khúc NƠXH, dự án không chỉ được kỳ vọng giải quyết hiệu quả bài toán an cư mà còn kiến tạo một diện mạo đô thị mới, hiện đại và bền vững cho Hà Tĩnh, góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo ra giá trị kinh tế lâu dài.

Tác giả: Trương Hoa

Nguồn tin: nhadautu.vn

