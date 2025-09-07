Hà Tĩnh: Người đàn ông nghi để lại thư tuyệt mệnh rồi tự thiêu ngay trước nhà

Chiều 6/9, thông tin từ UBND xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn vừa có một người đàn ông nghi tự thiêu.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người thân trở về nhà thì phát hiện anh Ng.L.B (SN 1980) trú tại thôn Hương Giang, xã Thượng Đức, tử vong trong trạng thái bị lửa thiêu rụi.

Sự việc được báo cho cơ quan chức năng ngay sau đó. Được biết, người thân còn phát hiện ra một bức thư được xem là tuyệt mệnh của người đàn ông này. Trong đó ghi lại những lời dặn dò sau khi người đàn ông tự thiêu.

Theo chính quyền địa phương, anh B. hiện đang là bí thư chi bộ thôn Hương Giang, xã Thượng Đức.

Sau khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên Công an xã Thượng Đức đã lập biên bản và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

