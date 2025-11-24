Hà Tĩnh: Người dân đổ xô ra tràn Dốc Miếu đánh bắt cá mè

Sau thời gian vận hành điều tiết xả tràn, chiều 22/11 tràn Dốc Miếu ở hồ Kẻ Gỗ đóng cửa.
Theo đó, rất đông người dân vùng phụ cận đã đến phía dưới cửa tràn Dốc Miếu chèo thuyền, thả lưới đánh bắt cá.
Trong thời gian ngắn, người dân đã bắt được số lượng lớn cá mè đen, cá mè trắng, cá leo và một số loài cá bản địa.
Trọng lượng cá mè đen, cá mè trắng bình quân 5-8kg/ con, loại lớn khoảng 12-15kg/ con. Đây là cá được thả nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản và cá tự nhiên sinh sống lâu năm trong lòng hồ Kẻ Gỗ, nên khi vừa bắt lên bờ đã được nhiều người đến mua.
Nhiều người dân vui mừng cho biết, chỉ sau vài giờ đánh bắt có người may mắn được 50-70 kg cá, thậm chí nhiều hơn, thu về hàng triệu đồng.
...
Sản phẩm cá mè đen, cá mè trắng hồ Kẻ Gỗ tươi ngon, nên khi vừa đưa lên bờ đã được thu mua nhanh chóng.
Mặc dù chưa thể thống kê cụ thể số lượng cá sau mưa lũ ở cửa tràn Dốc Miếu. Tuy nhiên, việc người dân đánh bắt được từng bao tải cỡ lớn cá cho thấy ở đây cá rất nhiều, đủ kích thước, chủng loại.
Việc đánh bắt cá ở cửa tràn Dốc Miếu được duy trì từ chiều 22/11 và kéo dài khoảng vài ngày. Đây được cho là "lộc trời" trong mùa mưa lũ.
Theo chính quyền xã Cẩm Duệ, việc người dân đánh bắt được rất nhiều cá, đặc biệt là cá mè có trọng lượng lớn ở khu vực tràn Dốc Miếu đã mang đến nhiều niềm vui, góp phần nâng cao thu nhập trong những ngày nhàn rỗi.
"Địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khi đánh bắt, phòng ngừa tai nạn rủi ro vì nước sâu, vách đá cheo leo, trơn trượt" - đại diện lãnh đạo UBND xã Cẩm Duệ thông tin.
Tác giả: Văn Chương
Nguồn tin: kinhtedothi.vn