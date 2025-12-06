Hà Tĩnh: Mua pháo hoa nổ về làm “quà cưới”, nam thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/12, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Nguyễn Trọng Đức (Sn 2001, trú phường Long Nguyên, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Nguyễn Trọng Đức và tang vật tại cơ quan chức năng.



Theo kết quả điều tra ban đầu, khi đi giao hàng gia dụng tại tỉnh Tây Ninh, Đức gặp, hỏi và biết một người đàn ông có bán pháo hoa nổ với giá 550.000 đồng/hộp. Đến ngày 1/12, Nguyễn Trọng Đức quay lại mua 10 hộp pháo loại 49 quả do nước ngoài sản xuất rồi đón ô tô đưa về quê để làm "quà cưới” cho người thân.

...

Khi về đến địa phận xã Hồng Lộc, Nguyễn Trọng Đức bị lực lượng Công an xã Hồng Lộc tuần tra phát hiện và bắt quả tang cùng tang vật. Kết quả giám định xác định 10 hộp pháo trên có đầy đủ tính năng của pháo nổ với tổng khối lượng là 16,7 kg.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn