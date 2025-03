Phát hiện 2 đối tượng vận chuyển 130kg p/h/á/o h/o/a trái phép

Ngày 29/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 2 đối tượng vận chuyển trái phép hàng chục hộp pháo hoa.

Danh tính 2 đối tượng được xác định gồm: L.T.N. (SN 2004) và N.Q. (SN 2004), cả 2 cùng trú tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

2 đối tượng N. và Q. cùng tang vật (Ảnh Công an tỉnh Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, trước đó, vào khoảng 23h10 ngày 28/3, tại Km58+500 QL9, thuộc địa phận thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đội kiểm soát Hải Quan - Chi cục Hải Quan Khu vực IX; Công an thị Trấn Lao Bảo và Công an xã Tân Hợp tổ chức tuần tra đã phát hiện xe ô tô mang BKS: 74A - 24xxx đang lưu thông có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

...

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng N. và Q. có hành vi vận chuyển hàng cấm nghi là pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất. Qua khám xét, tổ công tác thu giữ tang vật gồm: 44 hộp pháo loại 49 ống và 40 hộp pháo loại 36 ống, với tổng khối lượng khoảng 130kg.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, 2 đối tượng khai nhận vận chuyển số pháo trên để bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Công Định

Nguồn tin: nguoiduatin.vn