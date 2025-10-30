Hà Tĩnh: Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở các phường khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh bị nước ngập sâu, chảy xiết, giao thông chia cắt.

Tại các phường Hoành Sơn, Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh cũ) mưa lớn kéo dài liên tục đã gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường. Trong đó, tuyến đường nối từ Quốc lộ 12C vào Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 bị nước ngập sâu khoảng gần 1m. Mưa lớn kéo dài cũng đã khiến nước tràn vào một số nhà dân và điểm trường trên địa bàn.

Tuyến đường nối từ Quốc lộ 12C vào Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 bị nước ngập sâu khoảng gần 1m.

Các phường ở khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân chủ động các phương án phòng, chống lũ lụt, không đi vào các khu vực đường, cầu tràn bị nước ngập sâu, nguy hiểm.

Trước diễn biến của mưa lớn kéo dài, nước dâng lên nhanh, các địa phương khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân chủ động các phương án phòng ngừa, ứng phó lũ lụt, nước chảy xiết, nguy cơ sạt lở đất, tổ chức di dời, sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn khi lũ lụt xảy ra.

Được biết, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao dịch chuyển từ Trung Bộ ra phía Bắc nên từ sáng 30/10, khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, gây ngập nhiều nơi ở vùng trũng thấp, giao thông bị chia cắt cục bộ.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn