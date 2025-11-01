Huế mưa lớn, chính quyền kích hoạt còi hú cảnh báo thiên tai, học sinh nghỉ học

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi tại Huế



Sáng 27-10, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Huế cho biết đã kích hoạt hệ thống còi hú cảnh báo thiên tai tại khu vực tòa nhà Trung tâm Hành chính tập trung (phường Vỹ Dạ) để cảnh báo bà con nước lũ đang lên do mưa lớn.

Từ 19h tối 26-10 đến sáng 27-10, ở khu vực Bạch Mã (xã Phú Lộc) ghi nhận lượng mưa lớn nhất nước với hơn 850mm, ở xã Khe Tre cũng ghi nhận lượng mưa lớn với hơn 637mm, xã Phú Lộc là 538mm…

Mưa lớn khiến lũ trên sông Hương và sông Bồ đều đạt xấp xỉ báo động III, dự kiến đến trưa nay nước trên các sông sẽ vượt mức báo động III.

Do mưa lớn kéo dài, nhiều khu đô thị ở Huế đã bị ngập lụt nghiêm trọng.

...

Nhiều tuyến đường chính ngập sâu trong nước như Hoàng Lanh, Vũ Thắng, Trường Chinh, Bạch Đằng… Nhiều đoạn đường có nước chảy xiết đã được chính quyền địa phương giăng dây, đặt rào chắn ngăn không cho người dân qua lại.

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông dâng cao, nhiều tuyến đường ở các xã, phường bị ngập sâu, gây cản trở việc đến trường của học sinh. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP. Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học trong ngày 27/10 để đảm bảo an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, kiểm tra hệ thống điện, tường rào, cây xanh trong khuôn viên trường, đồng thời thông báo kịp thời đến phụ huynh, học sinh về lịch nghỉ học để phòng tránh mưa lũ.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu ngành giáo dục và chính quyền các địa phương tuyệt đối không chủ quan, chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, kịp thời triển khai phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học. Qua đó, cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để hỗ trợ, ứng phó khi có tình huống phát sinh, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuẩn bị phương án tổ chức dạy học bù hợp lý, đảm bảo không ảnh hưởng đến kế hoạch năm học.

Tác giả: Song Hoàng

Nguồn tin: vneconomy.vn