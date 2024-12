Hà Tĩnh: Mưa dầm dề, tiến độ thi công cao tốc Bắc- Nam đến đâu?

Dịp cuối năm thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thảm bê tông nhựa tại dự án thành phần Hàm Nghi- Vũng Áng

Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi- Vũng Áng, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng mức đầu tư hơn 9.734 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư.

Thảm bê tông nhựa chỉ được các nhà thầu thực hiện khi thời tiết nắng ráo mới đảm bảo chất lượng kỹ thuật

Dự án gồm 2 gói thầu (11-XL dài 30km và 12XL dài 24,19km). Theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, trước 30/4/2025 dự án phải hoàn thành thông tuyến chính. Đây là mốc thời gian quan trọng, trong khi đó dịp cuối năm mưa rét kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công, nhất là thảm bê tông nhựa.

“Đoạn tuyến Km521+500-Km528+00 hầu hết các hạng mục xây lắp cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra, cầu Kẻ Gỗ đã hợp long theo kế hoạch. Mưa rét kéo dài, đơn vị chủ yếu tập trung hoàn thiện các hạng mục cầu cống, thi công cơ khí và tiến hành rải cấp phối đá dăm, lu lèn đầm chặt một số đoạn chờ thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành thảm nhựa”, kỹ sư Phan Đình Quyển- Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường chia sẻ.

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thi công cơ khí tại cầu Kẻ Gỗ trên tuyến cao tốc Hàm Nghi- Vũng Áng

Thi công dự án cao tốc Bắc- Nam phụ thuộc rất lớn vào thời tiết, nhất là thảm bê tông nhựa. Bởi nếu mưa kéo dài thì gần như việc thảm bê tông nhựa không thể thực hiện, thay vào đó các nhà thầu phải làm những phần việc khác mới có thể đáp ứng tiến độ chung của dự án.

“Hiện nay, các hạng mục công trình do đơn vị đảm nhận thi công (Km517+620-Km521+500) đã cơ bản hoàn thành. Chúng tôi đang tập trung hoàn thiện hàng rào bảo vệ, hộ lan, sơn kẻ đường và các điểm vuốt nối đường dân sinh, đường nội đồng vùng dự án”, kỹ sư Nguyễn Quang Thức- Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập cho biết.

Cầu Kỳ Các trên tuyến cao tốc Hàm Nghi- Vũng Áng bắc qua Tỉnh lộ 17 ở huyện Thạch Hà

Một số đoạn tuyến chưa thể thảm nhựa do trước đó phải xử lý nền đất yếu và mưa kéo dài

Qua tìm hiểu được biết, đến thời điểm này tổng sản lượng thi công dự án thành phần đoạn Hàm Nghi- Vũng Áng đạt khoảng 74%. Trong đó, các công trình cầu, hầm chui dân sinh, cống trên tuyến đã cơ bản hoàn thành. Riêng công tác thảm bê tông nhựa tại một số đoạn tuyến do trước đó phải chờ xử lý nền đất yếu và gần đây mưa rét kéo dài nên chưa thể thực hiện.

Video: Những ngày thời tiết thuận lợi, trên công trường cao tốc Hàm Nghi- Vũng Áng không khí thi công luôn nhộn nhịp, tấp nập

“Nếu thời tiết thuận lợi, không mưa thì dự kiến đến ngày 31/12/2024 sẽ hoàn thành thảm nhựa trên toàn tuyến. Tuy nhiên, vì mưa kéo dài nên phần việc rất quan trọng là thảm bê tông nhựa bị gián đoạn. Do vậy, chủ đầu tư đang đốc thúc nhà thầu hoàn thiện các hạng mục cơ khí, sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo…chờ thời tiết thuận lợi sẽ tập trung thảm nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của dự án”, ông Vũ Anh Thái- Phó Trưởng Ban điều hành dự án thành phần Hàm Nghi- Vũng Áng thông tin.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn